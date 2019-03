Saarland-"Tatort": Ermittler-Duo ersetzt Devid Striesow

Der SR hat die Nachfolge von "Tatort"-Kommissar Jens Stellbrink, gespielt von Devid Striesow, geregelt. Ersetzt wird Striesow von einem Duo: Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer spielen künftig die Hauptrollen in den SR-Ausgaben der Krimi-Reihe.

Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer werden neue Kriminalhauptkommissare im "Tatort", das hat der SR nun bekanntgegeben. Sie folgen damit auf Devid Striesow, dessen Abschied schon 2017 bekannt geworden war, im Januar ermittelte er in seinem letzten Fall. Sträßer spielt künftig Adam Schürk, Burlakov verkörpert Leo Hölzer. Die beiden leiten das Ermittlerteam im SR-"Tatort", zu dessen Ensemble auch Brigitte Urhausen als Hauptkommissarin Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel gehören.

"Die Aufgabe in meinem letzten Job, den ich in Saarbrücken hatte, bestand darin am Staden im Biergarten Merguez zu grillen und Zwickel zu zapfen. Heute, elf Jahre später, kehre ich, verlorener Sohn, nach Hause zurück, darf mich Hauptkommissar nennen, fiktive Gauner jagen und versuchen, Mordfälle aufzuklären. Und das alles an der Seite des wunderbaren Vladimir Burlakov", sagt der gebürtige Saarländer Daniel Sträßer. "Das finde ich wundervoll absurd, und allein der Gedanke daran lässt mich vor Freude strahlen."

Vladimir Burlakov sagt über seine neue Rolle: "Auch auf die Gefahr hin, dass es etwas sentimental und pathetisch klingt: Ich dachte an meine Mama, die meine Schwester und mich nach Deutschland brachte. Die ersten Jahre in Deutschland lebte ich in Asylbewerberheimen, und ich bin verdammt stolz auf mich, dass all die harte Arbeit, von Deutsch lernen bis zum Schauspieldiplom an der Otto Falckenberg Schule, sich auszahlt. Kurz: Ich bin überglücklich und dankbar. In der Tat konnte ich es auch noch Wochen danach nicht wirklich realisieren."

Auch inhaltlich hat man sich beim SR für den "Tatort"-Neustart etwas besonderes ausgedacht. So haben die beiden neuen Hauptkommissare eine gemeinsame Vergangenheit. Sie kennen sich aus Kindheitstagen, haben sich aber seit 15 Jahren nicht gesehen. Hinzu kommt, dass sie ein dunkles Geheimnis verbindet. SR-"Tatort"-Redakteur Christian Bauer sagt: "Auch die Art, wie sie zusammen kommen, ist nicht gerade schön: Leo hat ein Ermittlungsverfahren wegen unterlassener Amtshilfe am Hals, weil er in einer Situation nicht geschossen hat, in der man nach Ansicht des Disziplinarbeamten durchaus hätte schießen sollen." Adam ist nun der neue Mann, der für Leos alten Partner einspringt. Der erste Fall des neuen Duos wird ab der kommenden Woche gedreht, das Drehbuch hat Hendrik Hölzemann geschrieben, Regie führt Christian Theede.