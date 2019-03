"Business Insider Deutschland" wächst und zieht um

© Springer

Axel Springer investiert weiter in "Business Insider Deutschland" und stellt das Portal nun neu auf. So wird es zu größeren Veränderungen kommen: Eine neue Doppelspitze wird das Geschäft leiten, die Redaktion soll zudem wachsen und umziehen.



07.03.2019 - 11:01 Uhr von Timo Niemeier 07.03.2019 - 11:01 Uhr

Die Mitarbeiter von "Business Insider Deutschland" müssen sich auf so einige Veränderungen einstellen. Axel Springer hat nun nämlich unter anderem angekündigt, dass die Redaktion von Karlsruhe nach Berlin umziehen wird, also weg vom bisherigen Betreiber finanzen.net. Darüber hinaus wird das Angebot künftig von einer eigenen Gesellschaft herausgegeben. Geführt wird das Unternehmen dann von Romanus Otte und Jakob Wais, sie verantworten als Executive Publishers Inhalte, die Produktentwicklung und die Geschäftsführung. Sabrina Hoffmann bleibt ungeachtet dessen auch weiterhin Chefredakteurin.

Außerdem hat Axel Springer nun auch angekündigt, die Redaktion "personell deutlich" zu erweitern. Was das genau heißt, ist aber unklar - das hat der Konzern nicht mitgeteilt. Ziel sei es jedoch, "Business Insider" in Deutschland zu "einer führenden Marke des Wirtschaftsjournalismus" zu machen. Der Fokus auf junge Zielgruppen soll demnach erhalten bleiben.

Jan Bayer, Vorstand News Media International bei Axel Springer, sagt: "Es ist uns gelungen, die Marke ‘Business Insider’ auch in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich zu etablieren und eine relevante Zielgruppe zu erschließen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in das redaktionelle Angebot und weiteres Wachstum zu investieren. Mein besonderer Dank gilt Jens Ohr, Peter Schille und Lennart Libercka von finanzen.net, die ‘Business Insider Deutschland’ zum bisherigen Erfolg geführt haben. Mit Romanus Otte und Jakob Wais gehen wir jetzt in die nächste Entwicklungsphase und erweitern das bewährte Team um Sabrina Hoffmann."

Romanus Otte und Jakob Wais sind langjährige Springer-Mitarbeiter. Otte war mehrere Jahre für die digitalen Angebote der "Welt" verantwortlich, unter anderem als Vize-Chefredakteur und General Manager. Zuletzt koordinierte er international Zusammenarbeit und Wissensaustausch der Axel Springer Unternehmen. Jakob Wais ist Absolvent der Axel Springer Akademie und war bei "Bild" zuletzt verantwortlich für die strategische Entwicklung und Distribution redaktioneller Angebote.

Darüber hinaus hat Springer nun auch angekündigt, seine Online-Jobplattform StepStone nach Polen bringen zu wollen. Los geht es bereits im zweiten Quartal. Das neue Angebot wird eine Kooperation zwischen StepStone und Ringier Axel Springer Media sein. Um einen möglichst starken Markenauftritt aufzubauen, haben die beiden Unternehmen für die neue Jobplattform ein Joint Venture gegründet. Geführt wird stepstone.pl von István Martis, der als Chief Executive Officer die Geschäfte am Standort Warschau gemeinsam mit Hanna Hieronimczuk, General Managerin Operations, verantworten wird.

Sebastian Dettmers, Managing Director StepStone Continental Europe, sagt zum Ausbau: "Wir bei StepStone helfen Menschen, einen Job zu finden, den sie lieben. Es ist eine großartige Chance für uns, unsere intelligenten Suchtechnologien und unser Recruiting-Knowhow jetzt auch in Polen anzubieten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Ringier Axel Springer Media AG. Zusammen werden wir eine Jobplattform aufbauen, die für Unternehmen und Talente gleichermaßen attraktiv ist." Das Jobportal von Springer gehört zum Unternehmensbereich Classifieds Media, der zuletzt deutlich gewachsen ist (DWDL.de berichtete).

