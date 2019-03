Überraschung: RTL setzt "Team Ninja Warrior" fort

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Auf dem hart umkämpften Sendeplatz am Sonntagabend hat sich "Team Ninja Warrior" 2018 schwer getan, doch RTL glaubt offenbar an das Format. Nun hat der Sender eine zweite Staffel bestätigt, dort wird sich unter anderem der Turniermodus verändern.



08.03.2019 - 08:44 Uhr von Timo Niemeier 08.03.2019 - 08:44 Uhr

Weil man mit "Ninja Warrior Germany" sehr gute Erfahrungen gemacht hat, schickte RTL im vergangenen Jahr auch eine Team-Variante der Show auf Sendung. Selbstbewusst platzierte man die am Sonntagabend gegen den "Tatort", musste aber feststellen, dass die Marke "Ninja Warrior" kein Selbstläufer ist. Die sechs Folgen plus Promi-Special erreichten im Schnitt 1,83 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent Marktanteil. Ein durchschlagender Erfolg sieht anders aus.

Doch bei RTL hat man offenbar noch immer Lust auf die Show und hat nun eine zweite Staffel bestätigt. Ende April startet demnach die Produktion der neuen Folgen, gedreht wird erneut in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg. Ausgestrahlt werden die sechs neuen Ausgaben noch in diesem Jahr in der Primetime. Einen genauen Sendeplatz nennt RTL noch nicht. Es erscheint aber logisch, dass die neue Staffel nicht mehr sonntags zu sehen sein wird. "Ninja Warrior Germany" lief zuletzt freitags zur besten Sendezeit.

Insgesamt treten in der neuen Staffel 25 Teams an, darunter auch einige Wiederkehrer. Außerdem ändert sich der Turniermodus: In jeder der fünf Qualifikationsshows treten fünf Dreier-Teams auf zwei nebeneinanderliegenden, baugleichen Parcours an. Die Sieger der fünf Vorrundenshows ziehen ins Finale ein, in dem diese fünf Teams dann ermitteln, wer den Titel "Team Ninja Warrior Germany 2019" erhält. Dieser ist zudem mit 100.000 Euro Siegprämie dotiert. Die Teams setzen sich nach wie vor aus zwei Männern und einer Frau zusammen.

Produziert werden die neuen Ausgaben erneut von Norddeich TV und auch vor der Kamera gibt es keine Veränderungen: Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra werden erneut moderieren. Bei RTL hat man sich wohl nicht zuletzt auch deshalb für eine Fortsetzung entschieden, weil das Original, "Ninja Warrior Germany", im Herbst 2018 sehr gut performte und im Schnitt 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte.

