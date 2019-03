Drehstart auch für jüngsten "SOKO"-Ableger im ZDF

© ZDF/Gordon Muehle

Die Produktionsfirma Bantry Bay dreht derzeit die zweite Staffel der neuen ZDF-Krimiserie "SOKO Potsdam", die im vergangenen Jahr mit starken Quoten am Vorabend gestartet war. Wie bei "SOKO Hamburg" fällt die neue Staffel länger aus.



07.03.2019 - 19:31 Uhr von Alexander Krei 07.03.2019 - 19:31 Uhr

Beim ZDF war man von seiner neuen Vorabendserie "SOKO Potsdam" derart überzeugt, dass man im vorigen Jahr noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge eine zweite Staffel bestellte, die mit zehn Folgen sogar länger ausfällt. Jetzt haben die Dreharbeiten hierfür in der brandenburgischen Landeshauptstadt begonnen. Und anders als bei der ebenfalls verlängerten "SOKO Hamburg" kommt es hier nicht zu personellen Veränderungen.

Die beiden Kommissarinnen Luna Kunath (Caroline Erikson) und Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne) spielen auch in der zweiten Staffel die Hauptrollen in der Serie. Das Team um Chef Bernhard Henschel (Michael Lott) mit den Kollegen David (Omar El-Saeidi) und Christoph (Hendrik von Bültzingslöwen) sowie Spurensicherer Thomas (Yung Ngo) und dem Rechtsmediziner Werner (Bernd Stegemann) bleibt in bewährter Zusammensetzung erhalten.

Als Autoren fungieren erneut Richard Kropf, Hanno Hackfort und Bob Konrad sowie Stefan Scheich, Robert Dannenberg und andere. Regie führen Felix Ahrens und Lea Becker. Produziert wird die "SOKO Potsdam" von Bantry Bay, Gerda Müller und Lasse Scharpen. Gedreht wird noch bis Anfang Juli 2019 - ein Ausstrahlungstermin steht bisher nicht fest.

Aus Quotensicht erwies sich die erste Staffel im vergangenen Herbst aks großer Erfolg für das ZDF. Im Schnitt schalteten knapp dreieinhalb Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich beim Gesamtpublikum auf fast 18 Prozent.

