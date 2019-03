RTL II kehrt bald wieder in die Benz-Baracken zurück

© RTL II

Die erfolgreiche Doku-Reihe "Hartz und herzlich" ist ab Ende März wieder bei RTL II zu sehen - und erneut zieht es den Sender für die neuen Folgen in die Mannheimer Benz-Baracken. Die "Pop-Giganten" kümmern sich danach um Schlager.



08.03.2019 - 10:46 Uhr von Alexander Krei 08.03.2019 - 10:46 Uhr

RTL II holt seine erfolgreiche Doku-Reihe "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" zurück ins Programm. Der Sender strahlt drei neue Folgen ab dem 26. März jeweils dienstags um 20:15 Uhr aus. Für die Produktion waren Kamerateams von UFA Show & Factual von Spätsommer 2018 bis Ende Januar 2019 täglich vor Ort in Mannheim, um die Bewohner des Wohnblocks zu filmen.

Im Anschluss an "Hartz und herzlich" wechselt RTL II das Genre und widmet sich der Musik. In der neuen Folgen der "Pop Giganten" geht es diesmal um den Schlager, der inzwischen auch wieder vermehrt junge Leute anspricht. RTL II will sich "auf eine Zeitrise durch all die Höhen und Tiefen des Schlagers" begeben und lässt unter anderem Maite Kelly, Kristina Bach, Jürgen Drews und Ross Antony zu Wort kommen.

Neuen Stoff hält RTL II zudem am späten Nachmittag bereit, wo vom 25. März an täglich um 17:10 Uhr die neuen Folgen der Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" ausgestrahlt werden (DWDL.de berichtete).

