Sat.1 will Haltung zeigen und setzt montags auf Filme

Ende März switcht Sat.1 am Montagabend von Serien auf Filme um, aber auch damit will man im Gespräch bleiben. Gezeigt werden sollen drei Streifen, die starke Frauen in den Mittelpunkt stellen und die Haltung zeigen. Damit geht man in Konkurrenz zu den ZDF-Filmen.



08.03.2019 - 11:07 Uhr von Timo Niemeier 08.03.2019 - 11:07 Uhr

Wenn Sat.1 in den vergangenen Jahren eigenproduzierte Filme gezeigt hat, waren das überwiegend Romantic Comedies, nur vereinzelt zeigte man auch vergleichsweise schwere Stoffe. Das soll sich Ende März aber zumindest für drei Wochen lang ändern. Wenn man nämlich alle Serien von "Der Bulle und das Biest" und "Einstein" gezeigt hat, setzt man ab dem 25. März montags auf Filme. Und diese stehen unter dem Motto "Wir zeigen Haltung".

Sat.1 will in den drei Filmen verschiedene Themen ansprechen und unterhaltsam verpacken. So geht es zum Start in "Lautlose Tropfen" um das Thema der K.O.-Tropfen, eine Woche später dreht sich in "Dein Leben gehört mir" alles rund ums Stalking. Am 8. April zeigt man mit "Ein ganz normaler Tag" einen Film über Zivilcourage. Mit Stefanie Stappenbeck, Josefine Preuß und Sonja Gerhardt spielen in allen drei Filmen Frauen die Hauptrollen.

Die Geschichten von drei mutigen Frauen sollen exemplarisch für Opfer stehen, "deren dramatisches Schicksal oft im Verborgenen bleibt", kündigt Sat.1 die Filmreihe an. Ergänzt werden die Themenabende jeweils durch im Anschluss gezeigte Spezial-Ausgaben von "Akte 20.19". Bis vor Kurzem war der Dienstagabend noch der Sat.1-Tag für Filme, dort zeigt man mittlerweile aber US-Serien. Durch den Wechsel auf den Montag geht man mit seinen Filmen künftig in Konkurrenz zu den ZDF-Streifen, die der Sender dort mit großem Erfolg ausstrahlt. Teilweise setzt auch das ZDF auf Filme, die Probleme und Missstände offenlegen. Am 1. April zeigt man mit "Rufmord" etwa einen Film, der sich mit genau diesem Thema beschäftigt.

Sat.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger sagt: "Mit bewegenden Geschichten starker Frauen weisen wir auf wichtige Themen in der Gesellschaft hin und rücken Missstände ins öffentliche Bewusstsein. Wir wollen damit klare Haltung zeigen. Im Frühjahr 2019 gleich dreifach als Reihe: ‚Lautlose Tropfen‘, ‚Gestalkt‘ und ‚Ein ganz normaler Tag‘ setzen die Tradition unserer erfolgreichen Themenfilme über Häusliche Gewalt (2015), Organspende (2016) und Cyber-Mobbing (2017) fort."

