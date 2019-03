ServusTV in Deutschland bald wieder mit eigenen News?

© TaglichtMedia

ServusTV könnte bald auch in Deutschland wieder auf eigenständige Nachrichten setzen, das hat Senderchef Ferdinand Wegscheider nun in Aussicht gestellt. Zuletzt kündigte man ja verstärkte Investitionen in Deutschland an, am Wochenende startet die MotoGP beim Sender.



08.03.2019 - 11:56 Uhr von Timo Niemeier 08.03.2019 - 11:56 Uhr

Im September 2019 hat ServusTV angekündigt, wieder verstärkt auf dem deutschen Markt investieren zu wollen (DWDL.de berichtete). So hieß es damals auch, mit dem Start der neuen MotoGP-Saison sollen weitere neue Angebote kommen. Die MotoGP startet nun am kommenden Wochenende und rechtzeitig dazu hat sich Senderchef Ferdinand Wegscheider noch einmal zu Wort gemeldet.

In dem Branchenmagazin "Der österreichische Journalist" stellte Wegscheider eigenständige Nachrichtensendungen für Deutschland in Aussicht. Diese sollen laut Wegscheider "in nächster Zeit" kommen. Einen genauen Zeitplan nennt er vorerst nicht, auch auf Nachfrage bleibt ServusTV diesen vorerst schuldig. Wie die österreichische Tageszeitung "Der Standard" berichtet, könnte es aber schon im April losgehen.

ServusTV hat in der Vergangenheit schon einmal eigenproduzierte Sendungen in Deutschland gezeigt, unter anderem eine Art Frühstücksfernsehen. Nach und nach wurden diese Programme aber alle gestrichen. Nun will man offenbar den Weg zurück gehen. Dass das auch über die Nachrichten passiert, verwundert nicht. In Österreich konnte der Sender die Reichweiten seiner Info-Programme in den zurückliegenden Jahren teils deutlich steigern, die "Servus Nachrichten" gehören regelmäßig zu den erfolgreichsten Sendungen von ServusTV. Im Schnitt schauen mittlerweile mehr als 100.000 Menschen zu.

Teilen