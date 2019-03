Sixx holt US-Fantasyserie "Shadowhunters" ins Free-TV

© obs/Constantin Film

Ab Ende März hält Sixx neuen Serienstoff bereit und nimmt die US-Serie "Shadowhunters" ins Programm, die es auf immerhin drei Staffeln bringt. Der Mittwochabend steht unterdessen demnächst wieder ganz im Zeichen von Sex-Expertin Paula Lambert.



09.03.2019 - 10:33 Uhr von Alexander Krei 09.03.2019 - 10:33 Uhr

Die von Constantin Film für den US-Sender Freeform produzierte Serie "Shadowhunters" kommt ins deutsche Free-TV. Nachdem die Serie hierzulande bislang ausschließlich bei Netflix zu sehen war, läuft die erste Staffel ab dem 28. März jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei Sixx. Der Frauensender plant die Ausstrahlung in Doppelfolgen. Aktuell gibt es auf diesem Sendeplatz "The Gifted" zu sehen.

Die Serie, die es auf immerhin drei Staffel brachte, basiert auf der Fantasy-Romanreihe "Die Chroniken der Unterwelt" von Cassandra Clare und handelt von Clary Fray (Katherine McNamera), die an ihrem 18. Geburtstags entdeckt, dass sie zur Familie der Shadowhunters gehört - Menschen mit Engelsblut, die die Menschheit vor Dämonen beschützen. Als ihre Mutter Jocelyn von einem Erzfeind entführt wird, muss sich Clary Hals über Kopf in ihr neues Leben als Dämonjägerin stürzen, um sie zu retten.

Sie bekommt dabei Unterstützung vom charmanten und starken Shadowhunter Jace Wayland (Dominic Sherwood, "Charlie und die Schokoladenfabrik"). Umgeben von Hexen, Vampiren, Werwölfen und Feen, beginnt Clary ihre neue Welt zu entdecken, ihre Vergangenheit zu verstehen und sich für die Zukunft zu wappnen.

Frisches Programm hält Sixx unterdessen auch für den Mittwochabend bereit, wo sich Paula Lambert am 27. März um 20:15 Uhr zurückmeldet. In "Paula kommt - Er sagt, sie sagt" nehmen Paula Lambert und Lukas Klaschinski über sechs Wochen hinweg Themen wie Fremdgehen, Sexfantasien, Sexflauten und Selbstliebe unter die Lupe. Dabei diskutieren sie die Perspektiven von Männern und Frauen rund ums Thema Sex. Klaschinski ist auch um 22:30 Uhr in "Ein Mann für Paula - Lukas kommt" zu sehen, wo er der Frage nachgehen will, warum manche Männer gerne einer Domina als Sklave dienen.

Davor wiederholt Sixx noch zwei Folgen der "Sex und Gute Nacktgeschichten", ehe ab 23:25 Uhr schließlich auch noch die Anruf-Show "Paula kommt - am Telefon" mit ebenfalls sechs neuen Folgen ins Programm zurückkehrt.

Teilen