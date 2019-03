Letzter "Tatort" mit Postel und Mommsen an Ostern

© Radio Bremen/ARD Degeto-Christine Schroeder

Nach mehr als 20 Jahren wird Sabine Postel in wenigen Wochen zum letzten Mal als Inga Lürsen im Bremer "Tatort" ermitteln, auch ihr langjähriger Serien-Partner Oliver Mommsen nimmt dann Abschied. Nun steht der genaue Sendetermin fest.



12.03.2019 - 14:48 Uhr von Alexander Krei 12.03.2019 - 14:48 Uhr

Schon vor mehr als zwei Jahren kündigten Sabine Postel und Oliver Mommsen ihren Abschied vom Bremer "Tatort" an (DWDL.de berichtete). Dieser steht jetzt tatsächlich kurz bevor: Wie Radio Bremen am Dienstag mitteilte, werden die beiden am Ostermontag, den 22. April um 20:15 Uhr zum letzten Mal im Ersten ermitteln. "Der letzte Fall wird zu einer schweren Belastung für das Bremer Team", heißt es von Seiten des Senders über die Folge mit dem Titel "Wo ist nur mein Schatz geblieben?".

"Der Bremer 'Tatort' hat mir immer viel bedeutet, doch nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel. Deshalb höre ich jetzt mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge auf", sagte Sabine Postel schon vor zwei Jahren. Oliver Mommsen erklärte damals, es fühle sich "gut und richtig" an. "Bekanntlich soll man ja 'gehen, wenn es am Schönsten ist' und das ist es gerade definitiv."

Wer die Nachfolge der beiden im Bremer "Tatort" antreten wird, hat Radio Bremen bislang noch nicht bekanntgegeben. Klar ist allerdings, dass Anfang 2020 die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden sollen.

