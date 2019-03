Syfy setzt "Marvel's Runaways" ab Anfang Mai fort

© MARVEL & ABC Signature Studios

Die übernatürlich begabten Kids aus "Marvel's Runaways" kehren im Mai bei Syfy zurück. In der zweiten Staffel, die auf 13 Episoden aufgestockt wurde, verfolgen sie dabei weiterhin den Plan, ihre bösen Eltern zu überführen.



13.03.2019 - 11:05 Uhr von Kevin Hennings 13.03.2019 - 11:05 Uhr

Die Hulu-Produktion "Marvel's Runaways" geht am Mittwoch, den 1. Mai, um 21 Uhr bei Syfy in die zweite Runde. Dann zeigt der Bezahlsender die neuen Folgen. Während die erste Staffel noch zehn Episoden umfasste, wurde für die Fortsetzung aufgestockt. Nun müssen die sechs übernatürlichen Teenager in insgesamt 13 Folgen gegen ihre bösen Eltern antreten.

In der ersten Staffel haben sie nämlich herausgefunden, dass ihre Eltern zu der Geheimorganisation "The Pride" gehören, die regelmäßig Menschen opfert. Da sie kein Teil dieser Machenschaften sein wollen, haben sie sich zusammengeschworen, um Pride zu überführen. Dies haben sie zunächst aus ihren Kinderzimmern heraus versucht, am Ende aber beschlossen, dass sie von zu Hause abhauen müssen.

Hier setzen die neuen Folgen an: Alex (Rhenzy Feliz), Nico (Lyrica Okano), Karolina (Virginia Gardner), Gert (Ariela Barer), Chase (Gregg Sulkin), Molly (Allegra Acosta) und Dale Yorkes (Kevin Weisman) müssen nun, weit weg von der heimischen Küche, selbst nach Essen suchen. Auch eine neue Unterkunft muss her. Ihre Eltern versuchen indes die entflohenen Kinder aufzuspüren.

Als Showrunner stehen einmal mehr Josh Schwartz ("O.C., California") und Stephanie Savage ("Gossip Girl") hinter der Serie. Produziert wird von den ABC Studios.

Teilen