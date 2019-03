Endemol Shine Germany: Gaul folgt auf Schierloh

© Endemol Shine Germany

Hendrik Schierloh, der bislang Head of Legal & Business Affairs bei Endemol Shine Germany war, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Die Nachfolge tritt Michael Gaul an, der auch schon seit 2011 im Unternehmen ist.



Für die juristische Beratung bei Entwicklung, Herstellung und Auswertung von Formaten und Produktionen sowie bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen ist bei Endemol Shine Germany ab sofort Michael Gaul maßgeblich verantwortlich. Er übernimmt die Leitung des Bereichs Legal & Business Affairs von Hendrik Schierloh, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Gaul ist bereits seit Oktober 2011 im Unternehmen und war zuletzt schon Senior Manager Legal & Business Affairs. Im Juli 2014 übernahm er die stellvertretende Leitung der Rechtsabteilung. Gaul berichtet direkt an Magus Kastner, CEO von Endemol Shine Germany. Kastner: "Für seinen so langen und erfolgreichen Einsatz bei Endemol Shine möchte ich mich herzlich bei Hendrik bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Michael haben wir einen Nachfolger, der Endemol Shine im Detail kennt und jahrelange Erfahrung mitbringt. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion."

