MMC meldet 60 Prozent Wachstum bei Showproduktionen

14.03.2019 - 10:49 Uhr von Uwe Mantel 14.03.2019 - 10:49 Uhr

Die MMC-Studios, die in Köln den Studiokomplex Coloneum betreiben, verzeichneten im vergangenen Jahr einen gestiegene Nachfrage nach Studio-Kapazitäten für Shows. Insgesamt wurden demnach im vergangenen Jahr rund 320 Show-Produktionen in den MMC Studios umgesetzt, im Jahr zuvor waren es nur 190. Immerhin 37 davon wurden live ausgestrahlt.

Geschäftsführer Philip Borbély zeigt sich dementsprechend sehr zufrieden: "2018 ist die Nachfrage nach Studiokapazitäten nochmals deutlich gestiege. Das lag u.a. an Comedy-Formaten wie 'Genial daneben – Das Quiz' oder 'Mord mit Ansage'. Bei diesen Shows dauerten die Aufzeichnungen oft mehrere Wochen." Nico Roden, Director Sales & Production, bestätigt: "Fast der gesamte Sat.1-Funfriday ist hier aufgezeichnet worden." Dazu kamen Dauerläufer wie "Let's Dance", "Die Höhle der Löwen", "Das Supertalent" und "Deutschland sucht den Superstar", auch das neu aufgelegte "X Factor" oder "Promi Big Brother" entstanden bei MMC.

Neben den TV-Shows entstanden zudem 530 Serienepisoden - neben den Soaps "Unter uns" und "Alles was zählt" wurde u.a. die ZDF-Baushaus-Serie "Die neue Zeit" bei MMC produziert - und sechs Kinofilme in den MMC-Studios. Dazu gehörte etwa der Spionagethriller "Die Agentin" mit Diane Kruger und Martin Freeman, der Musicalfilm "Ich war noch niemals in New York" und "Gut gegen Nordwind" mit Nora Tschirner.

