RTL II: "Krass Schule" löst "Workout" vorzeitig ab

© RTL II

RTL II hat im Nachmittagsprogramm weiterhin kein Glück: Weil auch die zweite Staffel von "Workout" zuletzt aus Quotensicht sehr schwach auf der Brust war, wird die Ausstrahlung vorzeitig abgebrochen. Dafür darf "Krass Schule" früher ran.



14.03.2019 - 12:19 Uhr von Uwe Mantel 14.03.2019 - 12:19 Uhr

Nach "Chartbreaker" und "Ibiza Diary" muss RTL II in seinem Nachmittagsprogramm nun schon den dritten Flop in diesem Jahr verkraften: Während die erste Staffel im vergangenen Jahr mit 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe im Schnitt und sogar 8 Prozent in der Spitze noch ein schöner Erfolg war, fiel die zweite Staffel in diesem Jahr überraschend komplett durch. Im Schnitt kamen die 16 bislang ausgestrahlten Folgen nur auf wenig mehr als 2 Prozent Marktnateil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt nur 150.000 Zuschauer.

Das zieht nun eine weitere kurzfristige Programmänderung bei RTL II nach sich. RTL II zieht zum Ende dieser Woche nach 20 von 30 ausgestrahlten Folgen vorzeitig den Stecker. Als Ersatz startet dann schon am kommenden Montag, also eine Woche früher als bislang angekündigt, die neue Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer".

Von dem Format waren im vergangenen Jahr schon zwei Staffeln zu sehen - jeweils mit Marktanteilen von im Schnitt um fünfeinhalb Prozent. Bei RTL II herrscht nun also die Hoffnung, erneut dieses Quotenniveau zu erreichen - allerdings hatte man das bei "Workout" ja auch schon angenommen. Zumindest um 16 Uhr dürften die Quotenprobleme wohl ohnehin anhalten: RTL II zeigt täglich eine neue Folge um 17 Uhr und wiederholt um 16 Uhr die Episode vom Vortag.

Auch die neuen Folgen von "Krass Schule" spielen an der Erich-Felber-Gesamtschule. Den Inhalt beschreibt RTL II so: "Nach einem schweren Unfall liegt Sara (Pia Tillmann) im Koma. Aktuell können die Ärzte nicht sagen, ob und wann die junge Lehrerin wieder aufwacht. Ihre Kollegen machen sich große Sorgen um sie. Vor allem Jan ist von Schuldgefühlen geplagt: Ohne seinen Streit mit Max, wäre Sara doch nie vor das Auto gelaufen. Während Shayenne und Alexa von einem perversen Stalker verfolgt werden, kümmert sich Leonard väterlich um einen Außenseiter an der Schule. Als eine Schülerin mit blauen Flecken übersät in der Schule auftaucht, ist Lehrer Max alarmiert und versucht herauszufinden, was passiert ist.Währenddessen erhält René ein interessantes Jobangebot: Angeblich hat er das Zeug zum Model."

Teilen