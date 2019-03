Vox findet Weiß-Nachfolgerin in den eigenen Reihen

© MG RTL D/Marina Rosa Weigl

Sabine Wilmes wird künftig in neuer Position bei Vox tätig sein. Seit 22 Jahren arbeitet sie schon für den Sender, künftig als Executive Producerin. Sie ersetzt damit Christian Weiß, der demnächst zu RTL II wechselt.



Vox hat eine Nachfolgerin für den scheidenden Christian Weiß gefunden, der ja bekanntlich Mitte Mai zu RTL II wechselt, um dort die Redaktion Docutainment zu leiten (DWDL.de berichtete). Seinen Job bei Vox wird künftig Sabine Wilmes übernehmen, sie arbeitete bisher als Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des Senders und ist bereits seit 22 Jahren im Unternehmen.

"Sabine hat das Vox-Programm in den vergangenen Jahren mit ihrer Leidenschaft für authentisch und mitreißend erzählte Geschichten maßgeblich geprägt. Sie ist eine tolle Nachbesetzung für diese Position", sagt Chefredakteur und Bereichsleiter Unterhaltung Marcel Amruschkewitz. In ihrer bisherigen Rolle verantwortete sie unter anderem Formate wie "Asternweg", "Die geheimnisvolle Welt der Kinder" und "6 Mütter". Zum Abgang von Christian Weiß sagt Marcel Amruschkewitz: "Mit Christian müssen wir einen sehr versierten, begeisterten Programmmacher und wahnsinnig feinen Kerl ziehen lassen. Weil es ihn aus privaten Gründen nach München verschlägt, betrachten wir seinen Abschied mit einem weinenden aber auch mit einem lachenden Auge."

