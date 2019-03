Neue ZDF-Show mit Sebastian Pufpaff startet im April

© ZDF/Antje Dittmann

Das ZDF startet im April eine neue Comedyshow mit Sebastian Pufpaff. Es handelt sich dabei um ein Panel-Format, in dem sich Comedians mit den Widrigkeiten des Alltags auseinandersetzen. Geplant sind zunächst drei Folgen am Dienstagabend.



16.03.2019 - 10:56 Uhr von Alexander Krei 16.03.2019 - 10:56 Uhr

Seit sechs Jahren moderiert Sebastian Pufpaff bereits regelmäßig seine Comedyshow bei 3sat. Jetzt bekommt der Kabarettist zusätzlich zu "Pufpaffs Happy Hour" eine weitere Spielfläche im Fernsehen: Wie das ZDF gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, soll es in diesem Jahr zunächst drei Ausgaben der neuen Comedyshow "Geht doch!" zu sehen geben. Die Aufzeichnung der Premieren-Folge ist für Anfang April in Köln geplant.

Gezeigt wird "Geht doch!" erstmals am Dienstag, den 30. April um 22:45 Uhr - also auf dem Sendeplatz, auf dem der Mainzer Sender auch schon "Mann, Sieber!" zeigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte das ZDF eine Pilotfolge aufgezeichnet, damals noch unter dem Titel "Alles kein Problem" (DWDL.de berichtete).

Bei der Sendung handelt es sich um eine Panelshow, in der sich Sebastian Pufpaff und vier Comedians die Widrigkeiten des Alltags vorknöpfen. Als Gäste sind Olaf Schubert, Philip Simon, Torsten Sträter und Tahnee Schaffarczyk in der ersten Ausgabe mit dabei. "Geht doch!" verspricht "Kniffe, witzige Lösungsansätze und geniale Erfindungen, die helfen, besser durchs Leben zu kommen", so beschreibt zumindest das ZDF die Sendung, hinter der die Produktionsfirma Seapoint steht.

In den vergangenen Jahren war Sebastian Pufpaff nicht nur in seiner eigenen 3sat-Show zu sehen, sondern unter anderem auch in dem ZDF-Comedyformat "Vier sind das Volk" sowie in der ARD-Reihe "3. Stock links. Die Kabarett-WG". Auch in der "heute-show" tritt er regelmäßig auf.

