"Mom" und "Supergirl" gehen bei ProSieben Fun weiter

Der Bezahlsender ProSieben Fun wird Anfang April die neuen Folgen der US-Serie "Supergirl" ins Programm nehmen. Wenige Tage zuvor meldet sich bereits "Mom" zurück. Beide Serien wurden in den USA jüngst um weitere Staffeln verlängert.



17.03.2019 - 10:03 Uhr von Alexander Krei 17.03.2019 - 10:03 Uhr

Anfang April hält ProSieben Fun neuen Serien-Stoff bereit. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Pay-TV-Sender ab dem 5. April die vierte Staffel der Mysteryserie "Supergirl" ausstrahlen. Die 22 neuen Folgen laufen jeweils freitags um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere. Nur zwei Tage zuvor meldet sich außerdem die Comedyserie "Mom" zurück, bei der es sich sogar schon um die fünfte Staffel handelt. Hiervon zeigt ProSieben Fun die neuen Folgen immer mittwochs um 20:55 Uhr zwischen "The Big Bang Theory" und "Will & Grace".

Wer Gefallen an "Supergirl" und "Mom" findet, hat übrigens allen Grund zur Freude, denn in beiden Fällen gab es bereits grünes Licht für die Produktion weiterer Folgen. So hat sich der US-Fernsehsender The CW bereits vor einigen Wochen dazu entschieden, eine fünfte Staffel von "Supergirl" produzieren zu lassen. "Mom" mit Anna Faris und Allison Janney in den Hauptrollen wurde sogar um gleich zwei Staffeln verlängert, sodass der Nachschub bis mindestens 2021 gesichert ist.

