Nach 28 Jahren: Disney mit neuen "Muppet Babies"-Folgen

Nachdem 1991 die letzte Folge der "Muppet Babies" über den Bildschirm gelaufen ist, steht nun die Neuauflage in ihren Startlöchern. Ab Ende April werden für die jüngeren Zuschauer frische Episoden beim Disney Channel zu sehen sein.



18.03.2019 - 10:36 Uhr von Kevin Hennings 18.03.2019 - 10:36 Uhr

Die kleinen Muppets kehren zurück: Nachdem der Disney Channel bereits Ende 2016 bekannt gab, dass die auch die kleinwüchsigen Muppets dem Reboot-Hype erliegen werden, ist es nun in Deutschland soweit. Ab Montag, den 29. April werden montags bis freitags modern produzierte Folgen der "Muppet Babies" zu sehen sein. Los geht das Programm, das sich speziell an 2- bis 7-jährige Kinder richtet, jeweils um 8:10 Uhr.

Bei den "Muppet Babies" geht es um die fantasievollen Abenteuer der kleinen Rasselbande. Nanny passt auf die Kleinen auf und versucht ihnen beizubringen, dass jedes noch so kleine Problem in diesem Universum mit einer Menge Vorstellungskraft gelöst werden kann. Auch für lustige Musik ist gesorgt, denn als Vorlage dienen hier die originalen Songs, die neu interpretiert wurden. In den neuen Abenteuern bauen Kermit, Miss Piggy, Fozzie, Tier, Gonzo und Summer beispielsweise eine Zeitmaschine oder fliegen ins Weltall.

Mit der Neuauflage kehren die "Muppet Babies" nach knapp 30 Jahren zurück ins Fernsehen. Einst wurden 1984 bei CBS, konnte der US-Sender mit der Zeichentrickserie fünf Daytime Emmy Awards gewinnen, davon vier als beste Zeichentrickserie und einen für die Soundbearbeitung. Das Reboot ist nun aber kein Zeichentrick mehr, sondern computeranimiert. Eine Episode wird dabei in zwei elfminütige Abenteuer eingeteilt.

Die ursprüngliche Serie nahm damals die konsequent die Perspektiven der Muppet-Babys ein. Das heißt, dass beispielsweise Stühle und Tische überlebensgroß und weit entfernt waren und es von Nanny immer nur die Beine und Knie zu sehen gab. Wiederkehrendes Element in der Serie war außerdem die Integration von Ausschnitten aktueller Filme wie Star Wars und Indiana Jones, in die die Babys sich hineinversetzten.

