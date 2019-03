Vox: Remake der Kult-Serie "Magnum" kommt im April

© TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television

Nachdem im Februar bekannt wurde, dass sich Vox die Rechte an "Magnum P.I." gesichert hat, ist nun auch klar, wann das Remake der Kult-Serie ausgestrahlt wird. Los geht es demnach Mitte April zur besten Sendezeit.



20.03.2019 - 10:53 Uhr von Kevin Hennings 20.03.2019 - 10:53 Uhr

Da schwingt ein Hauch Nostalgie mit, der schwer nach Tom Selleck riecht: Wie Vox bekanntgegeben hat, wird ab Mittwoch, den 17. April, das Remake von "Magnum" ausgestrahlt. Bereits im Februar hatte der Sender bestätigt, sich die Rechte an "Magnum P.I." gesichert zu haben. Bald ist die 20-teilige erste Staffel der Neuauflage wöchentlich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in Doppelfolgen im Free-TV zu sehen. "Magnum P.I" wird dann den Sendeplatz einnehmen, den derzeit noch die Krankenhausserie "New Amsterdam" inne hat.

Für Tom Selleck befindet sich nun Jay Hernandez ("The Expanse") in der Rolle des Ex-Afghanistan-Soldaten Thomas Magnum, der nun auf der Trauminsel Hawaii als Privatdetektiv arbeitet. Dabei immer an seiner Seite: seine Kollegen Theodore 'TC' Calvin (Stephen Hill, "Maniac") und Orville 'Rick' Wright (Zachary Knighton, "The Hitcher") sowie die obligatorischen schnellen Sportwagen, ohne die der Adrenalinjunkie gar nicht erst warm läuft.

Nebenbei arbeitet Magnum außerdem als Sicherheitsberater des weltberühmten Schriftstellers Robin Masters, in dessen Gästehaus er wohnen darf. Einzig mit der britischen Ex-Geheimagentin Juliett Higgins (Perdita Weeks, "Ready Player One"), die das luxuriöse Anwesen verwaltet, gerät der Privatdetektiv des Öfteren aneinander. Doch bei vielen seiner Aufträge erweist sich die vielfältige Frau als sehr hilfreich.

Das Original von "Magnum" startete in den 80er-Jahren und wurde einst vom Emmy-Nominierten Peter M. Lenkov ("24") sowie Eric Guggenheim entwickelt, die bereits bei "Hawaii Five-0" ihre gemeinsame Leidenschaft für Sonne, Sportwagen und Spannung unter Beweis stellten. Die Pilotfolge von "Magnum P.I." wurde darüber hinaus von Justin Lin inszeniert, der als Regisseur für vier der "Fast & Furious"-Filme tätig war. Premiere feierte "Magnum P.I" 2018 bei CBS. Der amerikanische Sender hat bereits eine zweite Staffel geordert.

