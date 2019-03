Marc Schröder wird Bindeglied zwischen RTL und G+J

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl

Nachdem die Mediengruppe RTL Deutschland kürzlich eine verstärkte inhaltliche Kooperation mit Gruner+Jahr angekündigt hat, soll eine übergreifende Strategiefunktion geschaffen werden. Deren Leitung übernimmt ab April Marc Schröder.



21.03.2019

Seit knapp zwei Jahren fungiert der ehemalige RTL-interactive-Chef Marc Schröder nun schon als Chief Strategy Officer bei RTL. Diese Aufgabe wird der 48-Jährige auch weiter behalten - künftig bekommt er sogar mehr zu tun. Nachdem die Mediengruppe RTL Deutschland jüngst eine verstärkte inhaltliche Kooperation mit Gruner + Jahr angekündigt hat, wird nun eine übergreifende Strategiefunktion geschaffen, deren Leitung Marc Schröder ab dem 1. April zusätzlich zu einer bisherigen Funktion übernimmt.

Mit Blick auf Gruner + Jahr berichtet Marc Schröder an Stephan Schäfer und in Köln an Julia Reuter, die neue Geschäftsführerin für Strategie, Personal und Kultur der Mediengruppe ist. "Der strategische Blick sowie die digitale Expertise von Marc werden uns helfen, weitere gemeinsame Potenziale systematisch zu heben", sagte Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland. "Diesem Ziel haben wir uns, auch im Verbund der Bertelsmann Content Alliance, gemeinsam verschrieben. Für seine neue übergreifende Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg."

Stephan Schäfer, Chief Product Officer bei Gruner + Jahr und Chief Content Officer der Mediengruppe RTL: "Wir wollen die von uns gemeinsam beschlossene engere Zusammenarbeit auf inhaltlicher Ebene strategisch flankieren und forcieren. So stellen wir sicher, dass wir auf die richtigen Projekte setzen." Schröder selbst spricht davon, die Kräfe systematisch bündeln zu wollen, "im Bereich Vermarktung sowie bei der Kreation und Verbreitung attraktiver, populärer Inhalte".

Im Zuge der Neuausrichtung wird Marcus Dimpfel die Mediengruppe RTL Deutschland verlassen. Er war seit 2009 Bereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung im Geschäftsleitungsbereich Strategie und Diversifikation von Marc Schröder. "Die Entscheidung, die Mediengruppe zu verlassen, fällt mir nicht nur mit Blick auf die tollen Kollegen und mein fantastisches Team sehr schwer. Ich glaube aber, dass nach knapp dreizehn Jahren des gemeinsamen Weges nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, den nächsten Schritt außerhalb der Mediengruppe zu machen."

Reichart: "Marcus war in den vergangenen zehn Jahren einer der maßgeblichen Architekten und Treiber unserer erfolgreichen Strategiearbeit, sowohl konzeptionell als auch in der operativen Umsetzung. Dafür danke ich ihm ausdrücklich und wünsche ihm für seine künftigen Pläne beruflich und persönlich alles Gute."

