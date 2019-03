ZDF-"Staatsanwalt" erhält in 15. Staffel neuen Ermittler

© ZDF/Andrea Enderlein

Seit einigen Tagen entstehen in Wiesbaden und Umgebung die neuen Folgen der 15. Staffel von "Der Staatsanwalt", darunter ist auch ein Fall in Spielfilmlänge. Fans des Formats müssen sich auf Veränderungen einstellen, Kommissar Christian Schubert verlässt die Serie.



Die 15. Staffel der ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" wird für die Fans eine Veränderung bereithalten. Rainer Hunold ist zwar weiterhin als Oberstaatsanwalt Bernd Reuther zu sehen, bei den Kommissaren wird es aber zu Veränderungen kommen. Am Ende der ersten regulären Folge der neuen Staffel verlässt Simon Eckert die Produktion, er spielte bislang Kriminalhauptkommissar Christian Schubert und war in dieser Rolle seit 2012 in der Serie zu sehen.

Doch für Ersatz ist bereits gesorgt: Max Hemmersdorfer übernimmt danach die Rolle des zweiten Kommissars an der Seite von Fiona Coors, die weiterhin Kerstin Klar verkörpert. Am 12. März haben die Dreharbeiten für die neuen Fälle begonnen. Dazu zählen ein 90-Minüter (Regie: Ulrich Zrenner) sowie sieben 60-minütige Folgen (Regie: Martin Kinkel, Johannes Grieser und Ayse Polat). Schauspieler Max Hemmersdorfer sagt über seinen neuen Job: "Mich reizt die Herausforderung, eine durchgehende Rolle über einen längeren Zeitraum entwickeln zu dürfen, und ich freue mich besonders darauf, mit so erfahrenen Kollegen wie Rainer Hunold und Fiona Coors zusammenzuarbeiten." Simon Eckert spricht von einer "tollen Zeit mit vielen inspirierenden Begegnungen". Eckert: "Nun bin ich neugierig und freue mich auf neue Projekte." Die Dreharbeiten dauern noch bis November 2019, in Episodenrollen werden in der kommenden Staffel unter anderem Heiko Ruprecht, Tina Bordihn, Rike Schmid und Martin Armknecht zu sehen sein. Der 90-Minüter und die regulären Folgen sollen voraussichtlich Anfang 2020 freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Zuletzt erreichte die Serie im Schnitt mehr als fünfeinhalb Millionen Zuschauer.

