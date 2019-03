Super RTL zeigt ab Mitte April neue True-Crime-Serie

© Super RTL

Super RTL wird sein Angebot an True-Crime-Inhalten bald ausbauen und zeigt ab Mitte April eine neue Reihe, die sich mit prominenten Stalking-Opfern beschäftigt. So werden Fälle beleuchtet, die sich um Madonna, David Letterman und Jodie Foster drehen.



21.03.2019 - 19:08 Uhr von Timo Niemeier 21.03.2019 - 19:08 Uhr

Ab dem 14. April nimmt Super RTL die neue True-Crime-Reihe "The Stalker Files – Der Schatten des Erfolgs" ins Programm. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, diese werden immer sonntags ab 21:55 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen sein. Inhaltlich geht es um die Geschichten prominenter Stalking-Opfer. Staatsanwälte, leitende Ermittler und Psychologen geben Einblicke in die Fallakten und die Psyche der Stalker, während Wegbegleiter die Ängste der betroffenen Stars schildern.

Zum Auftakt Mitte April dreht sich alles rund um Madonna, die Mitte der 90er Jahre von einem Stalker verfolgt wurde. In den weiteren Ausgaben werden auch die Geschichten von Steven Spielberg, Jodie Foster, Gwyneth Paltrow, Michael Douglas, David Letterman und einigen anderen bekannten Persönlichkeiten erzählt.

