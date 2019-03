RTL wiederholt ab Mitte April alte "Freundinnen"-Folgen

© MG RTL D / Stefan Behrens

Auch wenn RTL die letzte neue Folge seiner Daily-Soap "Freundinnen" gezeigt hat, belässt man die Serie im Programm. Ab Mitte April wiederholt man schlicht noch einmal alte Folgen. Ob das den Quoten helfen wird, erscheint fraglich.



22.03.2019 - 10:37 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2019 - 10:37 Uhr

Am 12. April zeigt RTL die vorerst letzte neue Folge von "Freundinnen - Jetzt erst recht", 159 Folgen der Serie sind dann ausgestrahlt worden. Zuletzt betonte RTL mehrfach, erst nach allen Episoden über eine mögliche Fortsetzung beratschlagen zu wollen. Man erklärte aber auch mehrfach, um 17 Uhr weiterhin auf fiktionale Stoffe setzen zu wollen. In Kombination führt das nun zu der etwas kuriosen Situation, dass man ab dem 15. April schlicht alte "Freundinnen"-Folgen auf diesem Sendeplatz wiederholt.

Offenbar hat man noch kein neues Format in der Hinterhand, will sich aber auch nicht von der Programmfarbe trennen. Derzeit arbeitet Filmpool bereits an einer neuen täglichen Serie, die wird aber voraussichtlich erst im Herbst on Air gehen. Bis dahin sollen es also alte "Freundinnen"-Folgen richten. Ob das den Quoten zuträglich sein wird, erscheint fraglich. Schon jetzt kommt man selbst mit den neuen Folgen nur selten auf mehr als zehn Prozent Marktanteil. Kaum vorstellbar, dass die Wiederholungen mehr erreichen.

Immerhin beginnt man nicht noch einmal ganz von vorne. Im Laufe der Zeit hat sich die Serie ein wenig gewandelt - das war auch den anfangs sehr schlechten Quoten geschuldet. Und so beginnt man noch einmal mit Folgen, die erstmals im Dezember 2018 zu sehen waren.

