Riverside entwickelt neue Formate mit Guido Cantz

Die Studio-Hamburg-Tochter Riverside Entertainment geht eine exklusive Partnerschaft mit Porz Entertainment von Guido Cantz ein. Künftig will man gemeinsam neue Formate und Events entwickeln. Cantz wird damit hinter der Kamera aktiver.



22.03.2019 - 12:44 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2019 - 12:44 Uhr

Entertainer Guido Cantz will verstärkt auch hinter den Kulissen von TV-Produktionen arbeiten und schließt dazu nun mit seiner Porz Entertainment eine exklusive Partnerschaft mit Riverside Entertainment ab. Porz war bislang vor allem als Künstlervermittlung aktiv, künftig wollen die beiden Unternehmen gemeinsam neue Formate und Events entwickeln und umsetzen. Als Moderator und Comedian bindet sich Cantz allerdings nicht exklusiv an Riverside, hier wird er auch künftig weiter seine Freiheiten haben.

"Guido Cantz ist einer der besten Unterhaltungskünstler unseres Landes und einer der kreativsten Köpfe der Branche. Wir freuen uns mit ihm und seiner Mannschaft an neuen innovativen Projekten zusammenzuarbeiten und neue Formate zu produzieren", erklärt Rolf Hellgardt, Geschäftsführer der Riverside Entertainment. Mit der Partnerschaft stärke Riverside Entertainment den neuen Standort in Köln. Cantz selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Rolf Hellgardt und seinem Team. Mit der Partnerschaft wird die Porz Entertainment ihr Portfolio – ausgenommen meiner Tätigkeit als Moderator und Comedian - erweitern, und viele tolle Ideen für neue Formate und Kunden entwickeln. Die Riverside bietet mit erfahrenen Experten, ihrem großen Netzwerk und der Infrastruktur eine großartige Voraussetzung der Zusammenarbeit, die uns als Produzent für Künstler am Markt noch attraktiver macht."

