Die Telekom erweitert ihr MagentaTV-Angebot um rund 100 Konzerte von großen Musikstars. Kunden des Unternehmens sehen ab sofort Auftritte von Beyoncé, Metallica, Ed Sheeran, Taylor Swift und vielen anderen Musik-Größen.



22.03.2019 - 16:04 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2019 - 16:04 Uhr

Ab sofort gibt es Konzerte von AC/DC, Madonna, Adele, Beyoncé, Coldplay, Metallica, Ed Sheeran, Taylor Swift und vielen anderen berühmten Künstlern im MagentaTV-Angebot der Telekom zu sehen. Das hat das Unternehmen nun angekündigt. Dazu ist man eine Kooperation mit dem Musik- und Medienunternehmen Stingray eingegangen.

Kunden finden die neuen Inhalte über den Menüpunkt "Musik" und in der Megathek. Alternativ können die Kunden die Konzerte auch über die MagentaMusik 360-App oder die dazugehörige Webseite aufrufen. Michael Schuld, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland, sagt: "Die neuen Inhalte werden unsere Kunden begeistern. Und das bereits bestehende Angebot attraktiv erweitern. Bei uns können sie Live-Konzerte der Top-Stars im TV, auf dem Laptop oder per Smartphone schauen, wann und wo sie möchten. MagentaMusik 360 ist auf dem Weg zur ersten Adresse für Konzerterlebnisse in Deutschland. Und das im besten Netz der Telekom." Stingray-Chef Eric Boyko ergänzt: "Heute beginnt eine erfolgreiche strategische Partnerschaft. Wir freuen uns, dass deutsche Musikfans das Repertoire von Stingray Qello erleben können. Damit setzen wir das Kundenwachstum im Bereich Video-On-Demand fort."

