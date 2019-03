Kahn bester Sport-Experte, Opdenhövel bester Moderator

© ZDF/Sascha Baumann

Oliver Kahn ist beim Deutschen Sportjournalistenpreis bereits zum dritten Mal in Folge als bester Experte ausgezeichnet worden. Matthias Opdenhövel ist bester Moderator und auch Frank Buschmann wurde ausgezeichnet. Erstmals wurde auch die beste eSports-Berichterstattung geehrt.



26.03.2019 - 09:49 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2019 - 09:49 Uhr

Am Freitag ist der Deutsche Sportjournalistenpreis vergeben worden und es war eine ziemlich männliche Veranstaltung. Die überwiegende Anzahl der Preisträger waren jedenfalls Männer. Besonders hervorzuheben ist Oliver Kahn, der für seine Arbeit als Experte bereits zum dritten Mal in Folge geehrt wurde. Er setzte sich unter anderem gegen Stefan Kretzschmar und Patrick Esume durch. Das Besondere am Sportjournalistenpreis: Spitzensportler selbst bestimmen, wer ausgezeichnet wird.

Bei den Moderatoren stimmten die Sportler in der Mehrheit für Matthias Opdenhövel, auf den Plätzen zwei und drei folgten Alexander Bommes und Laura Wontorra. Bester Kommentator ist Frank Buschmann, gefolgt von Tom Bartels und Claudia Neumann. Als bester Newcomer wurde Julius Brink geehrt, der beste Sportteil einer Tageszeitung kommt von der "SZ". Den besten Internetauftritt liefert Sportdeutschland.TV. Die beste Fachzeitschrift ist die "Handballwoche".

Erstmals wurde bei der diesjährigen Verleihung auch die beste Berichterstattung im Bereich eSports gewürdigt. Gewonnen hat hier Nik Peters von Freaks 4U. Außerdem kann man sich auch bei der Telekom freuen. Die Sportler wählten die "easyCredit Basketball Bundesliga" von Magenta Sport zur besten Sportsendung. Der Ehrenpreis ging, das war bereits vor der Verleihung bekannt, an Gerd Rubenbauer.

Hier alle Preisträger im Überblick:

Kategorie: Bester Sportinternetauftritt:

1. sportdeutschland.tv

2. sportschau.de

3. zdf sport.de



Kategorie: Bester Newcomer:

1. Julius Brink, ran

2. Christoph Dommisch, ran

3. Lennert Brinkhoff, SWR/ARD



Kategorie: Bester Sportteil einer Tageszeitung:

1. Süddeutsche Zeitung

2. Frankfurter Allgemeine Zeitung

3. Der Tagesspiegel | Westdeutsche Allgemeine Zeitung



Kategorie: Beste/r Sportkommentator/in:

1. Frank Buschmann, Sky

2. Tom Bartels, ARD

3. Claudia Neumann, ZDF



Kategorie: Bester Sportauftritt Wochenzeitung/Magazin:

1. BILD am Sonntag

2. WELT am Sonntag

3. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung



Kategorie: Beste Sportfachzeitschrift:

1. Handballwoche

2. Basket

3.Sport BILD



Kategorie: Beste/r Sport-Experte/-Expertin:

1. Oliver Kahn, ZDF

2. Stefan Kretzschmar, Sky

3. Patrick Esume, ran



Kategorie: Beste Sportsendung:

1. easyCredit Basketball Bundesliga, Magenta Sport

2. zwanzig18 – Die Olympia Show, Eurosport

3. Sportschau, ARD



Kategorie: Beste/r Sportmoderator/in:

1. Matthias Opdenhövel, ARD

2. Alexander Bommes, ARD

3. Laura Wontorra, RTLNitro



Kategorie: Beste Berichterstattung eSport:

1. Nik Peters, Freaks 4 U

2. Melek, m3lly, Balgü

3. 99Damage

Sonderpreis für herausragendes Engagement bei der Förderung des Amateurfußballs:

Sportbuzzer, Geschäftsführer Marco Fenske



Preis für das Lebenswerk:

Gerd Rubenbauer

