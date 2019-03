ZDF testet "Stadt, Land, Lecker" im Mai wochentags

© ZDF/Johanna Thiele

Die Koch-Sendung "Stadt, Land, Lecker" war bislang eigentlich am Samstagnachmittag beheimatet. Nun hat das ZDF angekündigt, im Mai fünf neue Folgen im werktäglichen Programm ausstrahlen zu wollen. Die "Küchenschlacht" muss dann kurz pausieren.



26.03.2019 - 10:45 Uhr von Timo Niemeier 26.03.2019 - 10:45 Uhr

Rund 30 Folgen von "Stadt, Land, Lecker" hat das ZDF seit 2016 gezeigt. Bislang war das Format aber immer am Samstagnachmittag zu sehen, für diesen Sendeplatz hat man auch bereits neue Folgen angekündigt. Ab Mitte April geht es hier weiter. Nun will man in Mainz aber offenbar auch ausloten, welche Möglichkeiten das Format auf einem werktäglichen Sendeplatz hat.

Ab dem 6. Mai wird "Stadt, Land, Lecker" daher eine Woche lang um 14:15 Uhr zu sehen sein, damit verdrängt das Format "Die Küchenschlacht" zumindest kurzzeitig aus dem Programm. Inhaltlich ändert sich allerdings nichts: Ein bekannter TV-Koch tritt gegen einen lokalen Küchenchef zum Duell an. Die Frage lautet: Wer kocht eine besondere regionale Spezialität besser? In den täglichen Ausgaben gibt es keine wechselnden TV-Köche, sondern nur Alexander Herrmann, der sich den Duellen mit den regionalen Köchen stellt.

Welcher Koch letztendlich gewinnt, entscheidet eine Jury aus Experten, die aus der Region stammen. Aus Quotensicht muss das ZDF auf dem werktäglichen Sendeplatz um 14:15 Uhr eigentlich keine neuen Format ausprobieren. "Die Küchenschlacht" kommt dort im Schnitt auf rund eineinhalb Millionen Zuschauer und 13,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch das Auftaktdatum der neuen "Fernsehgarten"-Staffel bestätigt. Am 5. Mai meldet sich Andrea Kiewel erstmals wieder vom Mainzer Lerchenberg, 21 neue Ausgaben stehen im kommenden Sommer an. Für die erste Sendung in 2019 angekündigt haben sich Andrea Berg, Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis und Ben Zucker angekündigt.

Teilen