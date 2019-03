Sky holt Nick Heidfeld als Experten für die Formel 1

© Sky

Nach Ralf Schumacher zaubert Sky für seine Formel-1-Übertragungen noch einen weiteren prominenten Ex-Fahrer aus dem Hut: Nick Heidfeld steht künftig in Diensten des Pay-TV-Anbieters. Sein Debüt feiert er schon dieses Wochenende.



26.03.2019 - 11:38 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2019 - 11:38 Uhr

Nach einem Jahr Pause kehrte die Formel 1 am vorletzten Wochenende zu Sky zurück. Die Entscheidung fiel allerdings so kurzfristig, dass man zum Start der Saison noch gar nicht das ganze Team für die Übertragungen zusammen hatte. Offen blieb etwa noch eine Experten-Position: Zwar präsentierte man mit Ralf Schumacher bereits ein bekanntes Gesicht, dass der aber nicht für alle Rennen zur Verfügung stehen würde, war von vornherein klar.

Nun steht fest: Er teilt sich den Job mit Nick Heidfeld. Schon am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Bahrain wird er sein Debüt feiern. Er wird im Wechsel mit Schumacher als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos durch die Qualifyings und Rennen dieser Saison führen. Voraussichtlich wird er dabei in diesem jahr insgesamt sieben Mal im Einsatz sein. Zusätzlich dazu erhält er auch eine Kolumne auf skysport.de, in der er über das aktuelle Geschehen in der Formel 1 schreibt.

Heidfeld saß von 2000 bis 2011 selbst in einem Formel 1-Cockpit und startete während dieser Zeit für insgesamt sechs Teams. Heidfeld: "Als Sky Experte erstmals auf der anderen Seite zu stehen und über die Formel 1 zu berichten, ist eine spannende neue Aufgabe. Ich will die Motorsportfans an meiner langjährigen Erfahrung auf den Rennstrecken dieser Welt teilhaben lassen und ihnen das näher bringen, was im Kopf des Fahrers, unter der Cockpit-Verkleidung und hinter den Kulissen passiert."

