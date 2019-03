Universal TV nimmt US-Serie "Preacher" ins Programm

© Amazon/2016 Sony Pictures Television Inc. and AMC Network

Die DC-Comic-Adaption "Preacher" mit Dominic Cooper findet ihren Weg zum Pay-TV-Sender Universal TV, das ab Mai die ersten drei Staffeln zeigen wird. Ihre Deutschland-Premiere hatte die Serie bereits bei Prime Video.



26.03.2019 - 14:19 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2019 - 14:19 Uhr

Der Pay-TV-Sender Universal TV wird die DC-Comic-Adaption "Preacher" ab dem 22. Mai immer mittwochs ab 21 Uhr in Doppelfolgen zeigen. Zu sehen sein werden alle drei bereits produzierten Staffeln. Eine vierte Staffel ist in den USA derzeit in Produktion. "Preacher" wird als Mix aus Western, Action, Horror und Roadmovie beschrieben.

Und darum geht's: Jesse Custer (Dominic Cooper), trinkender Ex-Krimineller mit schwieriger Vergangenheit, ist Prediger in einer verstaubten Kleinstadt in Texas. Verzweifelt versucht er, den kirchenverdrossenen Stadtbewohnern das Wort Gottes wieder näher zu bringen. Als er plötzlich von einer übernatürlichen Kraft besessen wird, kann er andere dazu bringen, seinem Willen zu folgen. Während Jesse seine neu errungene Göttlichkeit namens „Genesis“ mit Freude einsetzt, um seine Gemeinde auf den richtigen Weg zu bringen, sind ihm gefährliche Kreaturen aus den tiefsten Winkeln der Hölle und den höchsten Rängen des Himmels auf den Fersen. Zusammen mit seiner Ex-Freundin, der taffen Auftragskillerin Tulip (Ruth Negga), und dem irischen Vampir Cassidy (Joseph Gilgun) stellt sich Jesse dem ultimativen Kampf von Gut und Böse.

