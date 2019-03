DMAX überträgt live eine Grabkammer-Öffnung

© DMAX

Das Discovery-Event "Expedition Unknown Live", im Rahmen dessen eine Grabkammer-Öffnung aus einer ägyptischen Pyramide übertragen wird, wird auch in Deutschland zu sehen sein: DMAX überträgt die Sendung. Da die Sendezeit allerdings fürs amerikanische Fernsehen passen muss, wird sie hierzulande erst um 3 Uhr morgens in der Nacht vom 7. auf den 8. April zu sehen sein. Eine Wiederholung ist für Donnerstag, 11. April um 22:15 Uhr angesetzt.

Ort des Geschehens ist eine antike Nekropole südlich der ägyptischen Stadt al-Minya. Dort befindet sich auch die Pyramide von Saujet el-Meitin, deren Alter Experten auf rund 4.600 Jahre schätzen. Der massive unterirdische Kammerkomplex, der bereits von namhaften Archäologen freigelegt wurde, gilt als wahre Fundgrube für Antiquitäten, die Jahrtausende unentdeckt blieben und nun zum Vorschein kommen.

Während des Live-Events werden Grabkammern betreten, die zu einem Kalksteinsarkophag, der tief im Tunnel-Komplex vergraben wurde, führen. Über die Identität der Mumie, die seit mehreren tausend Jahren im Inneren des Sarkophags ruht, herrscht Unklarheit. Zusammen mit Josh Gates, Moderator der Doku-Serie „Expedition Unknown“, werden der Ägyptologe Dr. Zahi Hawass und Mostafa Waziri, der Generalsekretär der ägyptischen Altertümerverwaltung, durch die Sendung führen.

Für DMAX wird zudem Michael Höveler Müller die Übertragung live am Mikrofon begleiten. Er ist Ägyptologe und hat auch diverse Büher wie "Das Hatschepsut-Puzzle" und "Hieroglyphen lesen und schreiben" veröffentlicht. Gemeinsam mit Kommentator Harry Weber soll er das Geschehen in der Grabkammer für die deutschen Zuschauer mit Fachwissen und interessanten Fakten rund um das alte Ägypten anreichern.

