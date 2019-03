Start-Datum von neuer "Sing meinen Song"-Staffel bekannt

© TVNow/Boris Breuer

Nach der Quotendelle im vergangenen Jahr soll es für "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit der neuen Staffel wieder bergauf gehen. Nun hat Vox bekanntgegeben, ab wann die neuen Ausgaben zu sehen sein werden, im Mai geht es los.



27.03.2019 - 10:32 Uhr von Timo Niemeier 27.03.2019 - 10:32 Uhr

Vox hat die Ausstrahlungstermine der neuen "Sing meinen Song"-Staffel bekanntgegeben. Das Format kehrt demnach am 7. Mai zurück auf die Bildschirme und ist dann wie gehabt immer dienstags zur besten Sendezeit zu sehen. Michael Patrick Kelly wird, das war bereits bekannt, als Gastgeber fungieren. In der ersten Ausgabe Anfang Mai beschäftigen sich die Musiker aber zunächst einmal mit den Songs von Wincent Weiß.





In den Wochen danach sind auch Johannes Oerding, Jeanette Biedermann, Alvaro Soler, Milow, Jennifer Haben und schließlich auch Kelly an der Reihe. Zum Abschluss der Staffel zeigt Vox am 25. Juni noch eine Duett-Ausgabe. Im Anschluss an die jeweiligen "Sing meinen Song"-Ausgaben geht es zudem gewohnt musikalisch weiter. Vox wird dann immer eine Doku über den jeweiligen Künstler zeigen, um den sich die jeweilige Folge zuvor drehte. Moderiert wird diese Porträt-Reihe von Annie Hoffmann.

Bei Vox wird man in diesem Jahr ganz genau auf die Performance der neuen Folgen der Musikshow blicken. Im vergangenen Jahr nämlich gab es einen regelrechten Quoteneinbruch. Zwar lief es mit Schnitt weniger als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch immer recht gut, in der Vergangenheit waren aber meist sehr regelmäßig zweistellige Werte drin. Die Duette-Ausgabe verfolgten 2018 sogar nur etwas mehr als eine Million Menschen, damals lief zeitgleich allerdings auch die Fußball-WM.

Teilen