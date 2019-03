RTL sichert sich Highlight-Rechte an der Formel 2

© TVNOW / Lukas Gorys

Weil Mick Schumacher in der nächsten Saison erstmals in der Formel 2 am Start sein wird, gewinnt die Rennserie aus deutscher Sicht an Attraktivität. Jetzt hat sich RTL die Highlight-Rechte daran gesichert. Los geht's schon am kommenden Wochenende.



27.03.2019 - 13:42 Uhr von Alexander Krei 27.03.2019 - 13:42 Uhr

RTL hat sich die Highlight-Rechte an der Formel 2 gesichert. Das bestätigte der Kölner Privatsender am Mittwoch. Moderator Florian König hatte bereits am ersten Rennwochenende der Formel 1 in Aussicht gestellt, dass RTL künftig die zweithöchste Formelklasse ins Programm nehmen wird - offenbar auch zur Überraschung des Senders, der sich zunächst nicht offiziell dazu äußern wollte.

Die Formel 2 dürfte in den nächsten Monaten hierzulande verstärkt in den Mittelpunkt rücken, weil Mick Schumacher, der Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, erstmals zum Fahrerfeld gehören wird, nachdem er bereits im vergangenen Jahr die Formel-3-Europameisterschaft gewonnen hatte. Die ersten Saison-Rennen finden bereits am kommenden Wochenende statt.

Live-Übertragungen sind bei RTL allerdings nicht geplant. Stattdessen umfasst das Paket Zugriffsrechte für die Highlights, die künftig in einer um 15 Minuten vorgezogenen "Countdown"-Sendung zur Formel 1 zu sehen sein werden. Der Sender verspricht eine detaillierte Zusammenfassung der beiden Rennen des Wochenendes, inklusive Interviews und Reportagen. Als Kommentatoren fungieren abwechselnd Roland Hofmann und Peter Reichert. Wer die Rennen live sehen möchte, muss den Streamingdienst F1 TV Pro abonnieren. Im vergangenen Jahr liefen die Übertragungen noch bei Sport1+.

RTL-Sportchef Manfred Loppe: "Wir begleiten Mick Schumacher bereits seit langer Zeit und freuen uns, nun seinen nächsten und entscheidenden Schritt Richtung Formel 1 mit Millionen Motorsportfans zu erleben. Wir werden umfangreiche Highlights seiner Formel-2-Rennen zeigen und diese im Rahmen unserer Formel 1™-Berichterstattung präsentieren."

