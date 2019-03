Esser installiert bei Zeit-Gruppe eine Geschäftsleitung

© Die Zeit

Die Zeit Verlagsgruppe ordnet ihre Führung neu. So wird Christian Röpke die neue Position des Chief Digital Officer übernehmen, zudem gibt's einen neuen Kreativchef. Geschäftsführer Rainer Esser hat daneben eine Geschäftsleitung berufen.



28.03.2019

Christian Röpke erhält mehr Kompetenzen bei der Zeit Verlagsgruppe. Wie das Unternehmen jetzt angekündigt hat, wird der bisherige Geschäftsführer von "Zeit Online" zusätzlich Chief Digital Officer. In dieser neu geschaffenen Position ist Röpke für die Neu- und Weiterentwicklung von übergreifenden digitalen Geschäftsmodellen verantwortlich. Ziel ist es laut dem Verlag, den Umsatzanteil im Digitalgeschäft "weiter zu erhöhen".

Darüber hinaus wird Mark Schiffhauer, bislang Verlagsleiter Business Solutions, Chief Creative Officer. Diesen Job wird er zusätzlich zu seinen Positionen als Geschäftsführer von Convent Kongresse und Tempus Corporate ausführen. In seiner neuen Funktion verantwortet er den Ausbau der B2B Branded Content Angebote der Gruppe. Sowohl Röpke als auch Schiffhauer werden ihre neuen Jobs zum 1. April antreten.

"Zeit"-Geschäftsführer Rainer Esser sagt: "Christian Röpke und Mark Schiffhauer sind großartige Kollegen, die unser Haus in den letzten Jahren mit zukunftsorientierten Geschäftsideen, viel Einsatz und großer Leidenschaft für unsere Marken entscheidend vorangebracht haben. Ich freue mich sehr, dass beide nun noch mehr Verantwortung übernehmen."

Außerdem hat Esser jetzt auch eine Geschäftsleitung berufen, die unter seiner Führung die Strategie, den Geschäftsausbau und die zentralen Prozesse des Verlags weiterentwickeln soll. Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind Nils von der Kall (Verlagsleiter Marketing & Vertrieb), Sandra Kreft (Verlagsleiterin Magazine & Neue Geschäftsfelder), Christian Röpke (Chief Digital Officer), Monica Sawhney (Chief Financial Officer) und Mark Schiffhauer (Chief Creative Officer). Ab dem 1. Mai wird Áki Hardarson, der zum gleichen Zeitpunkt Chief Sales Officer der Zeit Verlagsgruppe wird, weiteres Mitglied der Geschäftsleitung.

Rainer Esser: "Die Zeit Verlagsgruppe ist heute so stark wie nie zuvor: In Umsatz, Auflage und Mitarbeiterzahl sind wir in den letzten Jahren stark und gesund gewachsen – das ist einzigartig in der Medienbranche. Wir entwickeln uns fortwährend weiter, um noch besser zu werden. Unsere neue Führungsstruktur wird maßgeblich dazu beitragen, dass wir weiter auf Erfolgskurs segeln."

