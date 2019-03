Körner steigt zum Kommunikationschef der MG RTL auf

© MG RTL D / Boris Breuer

Bernd Reichart ist auf der Suche nach einem neuen Kommunikationschef für die Mediengruppe RTL Deutschland im eigenen Haus fündig geworden: Christian Körner, der seit 2005 die Kommunikation des Senders RTL verantwortet, folgt auf Thomas Kreyes.



28.03.2019 - 12:14 Uhr von Uwe Mantel 28.03.2019 - 12:14 Uhr

Christian Körner wird zum 1. April 2019 neuer Leiter Kommunikation sowie Unternehmenssprecher der Mediengruppe RTL Deutschland. In dieser Funktion verantwortet er künftig neben der Unternehmenskommunikation auch die Programm-PR aller Sender und Plattformen sowie die Aktivitäten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Kreyes an, der bislang als Generalsekretär die Öffentlichkeitsarbeit der Mediengruppe geleitet hat, das Unternehmen im Zuge des allgemeinen Umbaus aber kürzlich verlassen hat.

Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, setzt damit auf diesem wichtigen Posten auf eine interne Lösung. Körner kam schon 2004 zum Sender RTL und leitete zunächst die Unternehmenskommunikation sowie ab 2005 den gesamten Kommunikations-Bereich. Zuletzt war er auch stellvertretender Bereichsleiter Kommunikation der Mediengruppe RTL Deutschland. Vor seiner Tätigkeit für RTL war Körner vier Jahre Head of Communcation bei UFA Show & Factual (damals Pearson Television). Mit Körner wird der Posten mit einem in der Branche bestens vernetzten Kommunikator besetzt. Sein Vorgänger Thomas Kreyes hingegen, der als Generalsekretär auch weitere Aufgaben hatte, hatte kaum direkten Kontakt zu Journalisten.

Bernd Reichart: "Christian ist ein ausgewiesener und leidenschaftlicher Kommunikations-Profi. Neben seinem exzellenten Netzwerk hat er ein tiefes Verständnis für die strategischen und inhaltlichen Aspekte unseres Geschäfts. Hinzu kommt sein ausgeprägtes Gespür für die Themen, die auch unsere Zuschauer bewegen, ob in der Unterhaltung oder der Information. Wir teilen dieselbe Vorstellung von Kommunikation und ich freue mich sehr auf unsere enge Zusammenarbeit. In seiner erweiterten Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg."



Christian Körner: "Gerade in Zeiten der Veränderung ist aktive Kommunikation gefragt. Unser Ziel: Wir wollen den Wandel unserer Branche erklären, unsere strategischen Antworten in eine verständliche und überzeugende Sprache übersetzen und dabei unsere Mitarbeiter motivieren. Ich freue mich daher besonders, die Kommunikation unserer vielfältigen Themen und Angebote gemeinsam mit meinem erstklassigen Team gestalten und orchestrieren zu dürfen." Wer ihm als Sendersprecher von RTL nachfolgt, ist noch nicht bekannt.

Teilen