ARD-Film "Gladbeck" für britischen Fernsehpreis nominiert

Der von Zieglerfilm produzierte ARD-Zweiteiler "Gladbeck" über das spektakuläre Geiseldrama ist für den britischen BAFTA TV Award nominiert worden. In der internationalen Kategorie tritt der Film unter anderem gegen "The Handmaid's Tale" an.



28.03.2019 - 17:47 Uhr von Alexander Krei 28.03.2019 - 17:47 Uhr

Wenn im Mai die britischen Fernsehpreise - die BAFTA TV Awards - verliehen werden, dann lohnt es sich auch aus deutscher Sicht, die Daumen zu drücken. In der International-Kategorie hat es nämlich der ARD-Zweiteiler "Gladbeck" zu einer Nominierung gebracht. Der von Zieglerfilm produzierte Degeto-Spielfilm, der die Ereignisse des Geiseldramas aus dem Sommer 1988 aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt, war bereits Ende Januar mit dem Deutschen Fernsehpreis als bester Mehrteiler ausgezeichnet worden.

Bei den BAFTA TV Awards tritt "Gladbeck" jetzt unter anderem gegen die gefeierte Serie "The Handmaid's Tale" an. Daneben zählen auch die HBO-Serie "Succession" über einen fiktionalen Medien- und Unterhaltungsmogul sowie die vom US-Sender Showtime ausgestrahlte Donald-Trump-Dokumentation "Reporting Trump's First Year: The Fourth Estate" zu den Nominierten.

Die meisten Nominierungen bei den diesjährigen BAFTA TV Awards erhielt unterdessen der Serien-Erfolg "Killing Eve", der von BBC America stammt und hierzulande seit einigen Wochen bei StarzPlay zum Abruf bereitsteht. In Großbritannien war "Killing Eve" gemeinsam mit "Bodyguard" eine der erfolgreichsten Serien des vergangenen Jahres, Hauptdarstellerin Sandra Oh wurde zudem bereits mit einem Golden Globe für ihre Leistungen in der Serie geehrt.

Das BBC-Drama "A Very English Scandal" bringt es auf zwölf BAFTA-Nominierungen, der Quoten-Hit "Bodyguard" kann immerhin auf fünf Auszeichnungen hoffen. Der Streamingdienst Netflix - im vorigen Jahr dank "The Crown" und "Black Mirror" noch mit den meisten Nominierungen - fiel dagegen deutlich zurück. Lediglich die "Black Mirror"-Folge "Bandersnatch" wurde diesmal bedacht.

