Iris Berben steht für neuen Zweiteiler vor der ZDF-Kamera

Derzeit laufen die Dreharbeiten für die ZDF-Verfilmung des Bestsellers "Altes Land" von Dörte Hansen. Hauptdarstellerin in dem Zweiteiler ist Iris Berben. Daneben sind unter anderem Nina Kunzendorf, Peter Kurth und Matthias Matschke dabei.



28.03.2019 - 18:52 Uhr von Alexander Krei 28.03.2019 - 18:52 Uhr

Seit dieser Woche laufen im Alten Land, in Hamburg und Umgebung die Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Mehrteiler. Es handelt sich dabei um die Verfilmung des Romanbestsellers "Altes Land" von Dörte Hansen. Eine der Hauptrollen übernimmt Schauspielerin Iris Berben. Weil der Zweiteiler - wie auch der Roman - auf mehreren Zeitebenen spielt, wird die Hauptrolle der Vera nicht nur von Berben, sondern auch von Maria Ehrich verkörpert.

Daneben stehen auch Nina Kunzendorf, Milan Peschel, Peter Kurth, Svenja Liesau, Matthias Matschke, Karoline Eichhorn und Jacob Matschenz für den Spielfilm vor der Kamera. Drehbuch und Regie verantwortet Sherry Hormann. Hinter der Verfilmung steht die Produktionsfirma UFA Fiction, Produzent ist Benjamin Benedict, als ausführender Produzent fungiert Matthias Adler und als Producerin Sinah Swyter. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.



Im Mittelpunkt der Handlung stehen drei Frauen aus drei Generationen. Vera (Iris Berben) ist eigenwillig und pflegt nur zu ihrem direkten Nachbarn Hinni (Peter Kurth) so etwas wie einen Umgang. Ihre Heimat ist der Hof, wo sie als Kriegsflüchtling mit ihrer Mutter strandete und den sie nie wieder verlassen hat. Nach dem Motto "My home is my castle" verteidigt sie nicht nur Hof und Land, sondern auch ihre Eigenheiten und ihren Widerwillen gegenüber Veränderungen.

Sie ist mehr als skeptisch, als Anne (Svenja Liesau), die Tochter von Veras Halbschwester Marlene (Nina Kunzendorf), mit ihrem vierjährigen Sohn Leon aufkreuzt. Doch Vera erkennt Annes Nöte – nirgendwo dazuzugehören, nicht angekommen zu sein, ein Zuhause zu suchen und Wurzeln schlagen zu wollen. Diese beiden Frauen verbindet viel mehr, als sie ahnen.

