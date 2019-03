ProSieben bringt Versteckte-Kamera-Show an den Start

© ProSieben

ProSieben wagt sich an einen Klassiker unter den Show-Genres: Die Versteckte-Kamera-Show. "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" kommt als abendfüllende Samstagabendshow daher. Gleich 20 Promis sind mit an Bord.



29.03.2019 - 10:27 Uhr von Uwe Mantel 29.03.2019 - 10:27 Uhr

ProSieben baut sein Show-Portfolio für den Samstagabend aus - und löst auch mal wieder das Versprechen ein, nicht nur Sendungen zu zeigen, in denen zwei Gegner in einem Wettkampf gegeneinander antreten. Stattdessen greift man auf einen Klassiker des Fernsehens zurück: Die Versteckte Kamera. ProSieben verspricht aber mehr Tempo als man es von "Verstehen Sie Spaß?" gewohnt ist und spricht von der "vielleicht schnellsten Versteckte-Kamera-Show der Welt".

Sie hört auf den Namen "Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt" und wird bei der Premieren-Ausgabe am 13. April um 20:15 Uhr immerhin 20 Promis aufbieten. So sind unter anderem die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss, Fußballlegende Mario Basler, Lilly Becker, Sänger Gil Ofarim, Natascha Ochsenknecht, die Moderatoren Thore Schölermann und Matthias Killing sowie die Entertainer-Zwillinge Die Lochis mit dabei. Riccardo Simonetti lässt seine Freundin Cathy Hummels in einer angeblichen Live-Sendung auflaufen. Jimi Blue Ochsenknecht stellt seiner kleinen Schwester Cheyenne eine Falle, "Gladiator" Ralf Moeller verdutzt als "Muskelflüsterer" die Teilnehmer eines Fitnesskurses.

Produziert wird die inklusive Werbung gut 150 Minuten lange Sendung von RedSeven Entertainment.

