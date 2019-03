Hauptmanns "Talk am See" kommt etwas später als geplant

© SWR/Kimmig/Hella Wolff-Seybold

Der neue "Talk am See mit Gaby Hauptmann" startet im SWR Fernsehen zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Die erste Ausgabe soll nun im Mai zu sehen sein. In der Sendung geht es um Prominente und Menschen aus dem Südwesten.



Bereits im Dezember kündigte das SWR Fernsehen eine wöchentliche Talkshow mit der Journalistin und Autorin Gaby Hauptmann an. Jetzt steht fest, wann die erste Ausgabe zu sehen sein wird: Los geht es am 11. Mai - und damit zwei Wochen später als ursprünglich geplant. Ausgestrahlt werden soll der "Talk am See mit Gaby Hauptmann", so der Titel, jeweils samstags um 22:20 Uhr. Die Aufzeichnungen finden am Tag zuvor statt.

Gedreht wird in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann in Konstanz am Bodensee, wo in dieser Woche das Studio fertiggestellt wurde. Inhaltlich soll es um das gehen, was den Südwesten in der Woche bewegt hat, so der SWR. Die Bandbreite reicht demnach von gesellschaftlich relevanten Themen bis hin zum Neuesten vom Boulevard. Die Menschen hinter den Geschichten aus der Region sollen im Mittelpunkt stehen. Produziert wird der "Talk am See" von Kimmig Entertainment.

"Mit ihrer neuen Talkshow und ihrem Talent bereichert Gaby Hauptmann unser Programm um ein Format, das von den Menschen des Südwestens und ihren Geschichten lebt", sagte SWR-Programmdirektor Christoph Hauser schon vor wenigen Monaten. "Frau Hauptmann bringt alles mit, was wir uns für diese Sendung wünschen: Kompetenz und Schlagfertigkeit, Humor und Empathie, aber vor allem echtes Interesse an ihren Gästen."

Auf dem Sendeplatz am späten Samstagabend hatte das SWR Fernsehen über Jahre hinweg die Talkshow "Menschen der Woche" mit Frank Elstner ausgestrahlt. Die letzte Ausgabe war im Oktober 2015 zu sehen.

