Telekom nimmt "Filmtastic"-Filme in die "Megathek" auf

Die Telekom hat eine Kooperation mit der Tele München Gruppe abgeschlossen und wird in ihrer "Megathek" auf MagentaTV künftig auch Filme des TMG-Channels "Filmtastic" zum Abruf bereit halten.



01.04.2019 - 10:34 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2019 - 10:34 Uhr

Unter der Marke "Filmtastic" bietet die Tele München Gruppe, die unlängst von KKR übernommen wurde, schon seit längerem auf unterschiedlichen Plattformen Filme zum Abruf an. Gestartet war Filmtastic als eigener Channel bei Amazon Prime Video im Mai 2017, inzwischen sind die Inhalte auch bei Rakuten TV und waipu.tv verfügbar. Nun kommt auch die "Megathek" des Telekom-TV-Angebots Magenta TV hinzu.

Unter dem Label "Filme der Woche - powered by Filmtastic" werden dort ab sofort jede Woche zwei bis drei neue Spielfilme zum Abruf bereit stehen. Den Anfang machen "The Nice Guys" mit Russel Crowe und Ryan Gosling und "Die Unfassbaren 2" mit "Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Michael Caine und Morgan Freeman. Zusätzliche Kosten fallen für den Abruf nicht an.

