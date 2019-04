Aus nach 14 Jahren: ZDF beendet "Der Kriminalist"

© ZDF/Oliver Feist

Das ZDF beendet in diesen Tagen so einige altgediente Serien, nach zwei Formaten am Vorabend trifft es nun die Freitagskrimi-Reihe "Der Kriminalist" mit Christian Berkel. Der sagt, man wolle aufhören, wenn es am schönsten ist.



01.04.2019 - 13:14 Uhr von Timo Niemeier

Erst am Wochenende ist bekannt geworden, dass das ZDF die Vorabendserie "Die Spezialisten" einstellen wird, auch "Dr. Klein" geht bekanntlich nicht weiter. Und nun beenden die Mainzer die nächste Serie: Die Freitagskrimi-Reihe "Der Kriminalist" wird eingestellt. Noch können sich die Fans aber auf neue Folgen freuen: Die Dreharbeiten zur letzten Staffel laufen noch bis Ende dieses Jahres, die finalen Folgen werden dann Ende 2020 zu sehen sein.

Dann aber wird "Der Kriminalist" nach rund 14 Jahren und 109 Filmen enden. Das ZDF betont in einer Pressemitteilung, die Serie "im Einvernehmen mit allen Beteiligten" zu beenden. Die Entscheidung zum Aus kommt dennoch relativ überraschend. Hatten die beiden oben genannten Vorabendserien durchaus kleinere Quotenprobleme, trifft das auf die Freitagskrimi-Reihe nicht zu. Die vergangene Staffel sahen sich im Schnitt etwa viereinhalb Millionen Menschen an, der Marktanteil lag bei rund 15,5 Prozent.

Doch auch Hauptdarsteller Christian Berkel, der den Viktimologen Bruno Schumann seit Folge eins spielt, trägt die Entscheidung mit. Er sagt: "Es war ein großes Geschenk, der Figur Leben einhauchen und sie über so einen langen Zeitraum gestalten zu dürfen. Ich habe die Rolle sehr gerne gespielt und meine Arbeit geliebt, aber ich möchte mich jetzt wieder neuen Projekten zuwenden. Mein Ziel war es immer, aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke dem ZDF, meinen Produzenten und Kollegen, aber vor allem den Zuschauern für ihre Treue und ihr Vertrauen."

Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I, ergänzt: "Ich danke Christian Berkel für sein Engagement und seine herausragende schauspielerische Leistung. Durch ihn hat die Reihe ein unverwechselbares Gesicht bekommen. Außerdem gilt mein Dank dem ganzen Team und der Produktionsfirma Monaco Film, die maßgeblich zum Erfolg der Reihe beigetragen haben."

