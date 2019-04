Vertrag verlängert: ARD zeigt Tour de France bis 2021

© Tour de France/ARD

Auch in diesem und den kommenden beiden Jahren wird der Radrenn-Klassiker Tour de France weiterhin im Ersten, bei One und auf sportschau.de zu sehen sein. Die ARD hat einen entsprechenden Vertrag mit dem Veranstalter ASO verlängert.



01.04.2019 - 14:26 Uhr von Uwe Mantel 01.04.2019 - 14:26 Uhr

Von den Traumquoten früherer Jahre ist nach den zwischenzeitlichen großen Dopingskandalen die Tour de France im deutschen Fernsehen zwar weit entfernt, trotzdem zeigt man sich bei der ARD zufrieden mit der Resonanz. Sportkoordinator Axel Balkausky sagte im vergangenen Jahr. Mit im Schnitt über einer Million Zuschauern und einem zweistelligen Marktanteil sehe man "sehr gut da", sagte Sportkoordinator Axel Balkausky im vergangenen Jahr. "Es ist ein toller Erfolg für uns, dass sich mittlerweile wieder so viele Zuschauerinnern und Zuschauer für die Tour im Ersten interessieren."

Folgerichtig hat die ARD daher sich nun über die Sportrechteagentur SportA auch mit der Amaury Sport Organisation, die die Tour veranstaltet, über eine Vertragsverlängerung bis 2021 geeinigt. Bei der diesjährigen Tour, die vom 6. bis 28. Juli stattfindet, wird in aller Regel wie auch in den letzten Jahren werktags zwischen 16:05 Uhr und 17:25 Uhr live im Ersten berichtet. Wer schon ab Etappenbeginn dabei sein will, kann auf den Ableger One ausweichen oder sportschau.de nutzen.

Der ARD-Vorsitzende und zugleich für Sportrechte zuständige BR-Intendant Ulrich Wilhelm: "Nach wie vor ist die Tour de France eines der spannendsten Sportereignisse im Sommer. Mit dem Abschluss unserer Vereinbarung für die nächsten drei Jahre schaffen wir Kontinuität und werden mit unserer Berichterstattung wie bisher nicht nur das Sportliche beleuchten, sondern auch alle kulturellen und sportpolitischen Aspekte."

Innerhalb der ARD für die Übertragungen zuständig bleibt weiterhin der Saarländische Rundfunk. "Der SR als Federführer für den Radsport in der ARD steht für kompetente und unabhängige Berichterstattung über die große Schleife mit einem kleinen, aber schlagkräftigen ARD-Tour-Team in Fernsehen, Hörfunk und Online inklusive der sozialen Medien. Unsere Team-Mitglieder in Frankreich und auf dem Halberg in Saarbrücken werden engagiert für ein Rundumpaket mit Nervenkitzel von der Strecke, großen und kleinen Dramen des Radsports, wunderschönen Bildern von den schönsten Orten Frankreichs und Zahlen, Daten und Fakten zum wichtigsten Radrennen der Welt sorgen", so der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Thomas Kleist.

Eine weitere Vereinbarung mit der ASO gestattet ARD und ZDF überdies, bis 2021 von den sogenannten "Ein-Tages-Klassikern" live und zeitversetzt zu berichten. Davon macht Das Erste bereits am 14. April mit dem Klassiker Paris-Roubaix gebrauch. Auch hier beginnt die Übertragung ab 12:15 Uhr zunächst bei One, ehe ab 15:50 Uhr Das Erste übernimmt.

Teilen