Hausendorf verlässt Bauer im Streit über künftigen Kurs

Und wieder geht ein Bauer-Manager im Dissens über den künftigen Kurs des Unternehmens: Jörg Hausendorf, bislang fürs Publishing-Geschäft in Europa verantwortlich, streicht die Segel, Veit Dengler verantwortet nun das ganze operative Geschäft



02.04.2019 - 12:36 Uhr von Uwe Mantel 02.04.2019 - 12:36 Uhr

Die Bauer Media Group und Jörg Hausendorf gehen künftig getrennte Wege. Hausendorf hatte bislang das gesamte Publishing-Geschäft in Kontinental-Europa verantwortet. Seine Aufgaben übernimmt nun zusätzlich Veit Dengler, der bislang schon die Verantwortung für die Geschäftsbereiche New Business, OCP, Radio und Publishing "English Speaking Countries" hatte und somit nun als COO fürs gesamte operative Geschäft des Konzerns verantwortlich zeichnet. Damit schrumpft das Executive Board auf nur noch drei Personen: Neben Yvonne Bauer und Veit Dengler gehört diesem noch CFO Harald Jessen an.

Yvonne Bauer: "Jörg Hausendorf hat die Bauer Media Group in den letzten Jahren geprägt und mitgestaltet. Gerade unser wichtiges deutsches Publishing-Geschäft führte er durch konsequente Effizienzsteigerung, Innovationen in Prozesse und Produkte sowie kluge Akquisitionen souverän durch die schwierige Zeit schrumpfender Märkte. Ich bedaure sehr, dass wir uns über den zukünftigen Kurs der Bauer Media Group nicht haben verständigen können und habe großen Respekt vor seiner Entscheidung, uns zu verlassen. Ich danke ihm für seinen Einsatz und seine Erfolge und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Es ist nicht der erste Abgang im Streit über die künftige Ausrichtung. Im vergangenen Jahr hatte Witold Wozniak das Unternehmen ebenfalls wegen unterschiedlicher Auffassungen verlassen. Seine Aufgaben waren damals auf Hausendorf und Dengler aufgeteilt worden. Bauer befinde sich aktuell in einer "Umbruchphase" vom reinen Verlagshaus zu einem "Portfolio-Unternehmen mit verschiedenen Geschäften aus Medien- und Nichtmedienbereichen", erklärt Bauer in einer Stellungnahme. Man wolle in schnell wachsende und hoch profitable Geschäftsfelder investieren, um den andauernden Rückgang im Publishing-Bereich zu kompensieren. Dabei fasse man zunächst Marketing & Sales Services für kleine und mittelständische Unternehmen ins Auge.

