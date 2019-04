Gesellschafterkreis der AGF wird um Sport1 erweitert

© Sport1

Auch Sport1 ist künftig Teil des Gesellschafterkreises der AGF Videoforschung. Die Weiterentwicklung einer plattformübergreifenden Bewegtbildmessung sei ein wichtiges Anliegen, betonte Constantin-Medien-Chef Olaf Schröder.



04.04.2019 - 10:10 Uhr von Alexander Krei 04.04.2019 - 10:10 Uhr

Die Constantin-Tochter Sport1 gehört künftig dem Gesellschafterkreis der AGF Videoforschung an. Für den Sportsender wird Andreas Gerhardt, Director Distribution / Regulierung, den Sitz im AGF-Aufsichtsrat einnehmen. Kurt Aimiller, der bei Sport1 die Medienforschung leitet, soll sich wie bisher im Forschungsbeirat engagieren, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung.

"Der Ausbau des AGF-Konvergenzansatzes für Bewegtbild läuft auf Hochtouren. Bei der Realisation dieses Pionierprojektes ist Sport1 als eine der führenden 360°-Plattformen ein relevanter Marktteilnehmer und wichtiger Partner für uns", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der AGF-Geschäftsführung. "Die AGF-Geschäftsführung und ihre Gesellschafter freuen sich sehr über die Erweiterung des Gesellschafterkreises um Sport1. Damit bestätigt sich erneut unser konvergenter Forschungsansatz im Bewegtbildbereich und die Relevanz der AGF als Standardsystem der Zukunft."

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender von Constantin Medien und zugleich Vorsitzender der Sport1-Geschäftsführung, ergänzt: "Die gemeinsame Weiterentwicklung einer zukunftsgerichteten, plattformübergreifenden Bewegtbildmessung ist für uns sowohl große Herausforderung als auch wichtiges Anliegen - schließlich nehmen wir mit unserem TV-, Digital- und Social-Media-Angebot unter der Dachmarke Sport1 eine führende Rolle im deutschen Sportmedien-Markt ein

Die Kapitalanteile der AGF Videoforschung verteilen sich fortan auf jeweils 15 Prozent für ARD, ZDF, ProSiebenSat.1, und Mediengruppe RTL sowie je fünf Prozent für die übrigen Gesellschafter. Die verbleibenden zehn Prozent Kapitalanteile seien für später eintretende Unternehmen reserviert - im Blick hat man vor allem Streamingdienste. Übergangsweise werden sie von den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligungshöhe anteilig getragen.

Mehr zum Thema Erstmals vergleichbare Nutzungsdaten für YouTube und TV

Teilen