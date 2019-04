Kunze moderiert "Vorher Nachher" am RTL-Nachmittag

© TVNOW / Guido Schröder

Ende des Monats startet RTL den nächsten Testlauf am Nachmittag. Bei "Vorher Nachher - Dein großer Moment" soll sich ein Experten-Team um Styling, Traumfigur oder die eigenen vier Wände kümmern. Moderiert wird das Format von Janine Kunze.



Die Umbaumaßnahmen im Nachmittagsprogramm von RTL gehen weiter - und zwar mit einem neuen Makeover-Format, das der Kölner Sender ab Ende April ausstrahlen wird. Es nennt sich "Vorher Nachher - Dein großer Moment" und wird von Janine Kunze präsentiert. RTL plant zunächst 40 Folgen, die ab dem 29. April montags bis freitags um 16:00 Uhr und damit im Anschluss an "Die Superhändler" und "Auf fremden Sofas" laufen werden. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment.

Anders als in der klassischen "Vorher-Nachher-Show", die einst beim Frauensender tm3 zu sehen war, geht es keineswegs nur um Komplett-Umstylings. Auch Schönheitseingriffe, Beauty-Unfälle, Cover-Ups von Tattoos oder Veränderungen in den eigenen vier Wänden können Thema der neuen RTL-Sendug sein. Helfen soll ein Experten-Team, das auch Tipps zum Nach- und Selbermachen parat hat. "Es ist ein Wohlfühlformat mit einem helfenden Aspekt und es ist einfach Herzensfernsehen", sagt Janine Kunze über ihre Show.

Schon vor einem Jahr hatte Janine Kunze für einen Daytime-Piloten vor der Kamera gestanden. Damals moderierte an der Seite von Detlef Steves eine Mischung aus Service- und Unterhaltungsshow mit einer erstaunlichen thematischen Bandbreite von Schnarch-Tipps bis hin zu einem Witze-Duell (DWDL.de berichtete). Zur Serienreife hat es das Format aber ganz offensichtlich nicht gebracht - anders als "Vorher Nachher", das demnächst den Sendeplatz von "Meine Geschichte - Mein Leben" übernehmen wird.

RTL-Daytime-Chef Thorsten Gieselmann hatte bereits im Februar gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de erklärt, den Nachmittag weiter umbauen zu wollen. "Scripted Reality hat für uns keine Zukunft mehr", sagte er damals und stellte für den Herbst ein komplett neues Line-up in Aussicht. Ob "Vorher Nachher" dauerhaft dazu gehören wird, werden die Quoten entscheiden. Ein Fragezeichen steht aktuell auch hinter "Auf fremden Sofas": Seit der Rückkehr in der vorigen Wochen liegt der durchschnittliche Marktanteil bislang bei kaum mehr als acht Prozent in der Zielgruppe.

