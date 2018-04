Daytime-Pilot: RTL stellt Steves neue Partnerin zur Seite

© MG RTL D / Christopher Adolph

Über 20 Piloten hat RTL für die Daytime in der Produktion, darunter auch ein neues Format mit Detlef Steves. Nachdem der eine erste Testsendung noch gemeinsam mit Ruth Moschner präsentierte, gab's nun einen zweiten Anlauf - mit neuer Co-Moderatorin.



22.04.2018 - 10:05 Uhr von Alexander Krei 22.04.2018 - 10:05 Uhr

Auf der Suche nach neuen Ideen für sein Nachmittagsprogramm hat RTL bekanntlich schon Ende vergangenen Jahres eine "Variety-Entertainment-Show" mit Ruth Moschner und Detlef Steves produzieren lassen (DWDL.de berichtete). Seinen Weg ins Fernsehen hat sich das Format bislang jedoch noch nicht gebahnt. "Der Pilot ist bei uns gut angekommen. An der Idee werden wir daher weiter arbeiten", erklärte RTL-Programmgeschäftsführer Frank Hoffmann vor knapp zwei Monaten im DWDL.de-Interview.

Tatsächlich ließ der Sender noch einmal an der Sendung arbeiten. Nach DWDL.de-Informationen ist vor wenigen Tagen in einem Studio in Köln-Ossendorf ein weiterer Pilot aufgezeichnet worden - diesmal bekam Steves jedoch eine andere Moderations-Partnerin zur Seite gestellt. An die Stelle von Moschner rückte Janine Kunze, die gemeinsam mit dem aus der Vox-Dokusoap "Ab ins Beet" bekannt gewordenen "Hobbygärtner" eine Mischung aus Service- und Unterhaltungsshow präsentierte. Der schlichte Arbeitstitel: "Kunze und Steves".

Die Themenspanne der Pilotfolge, hinter der erneut die Produktionsfirma Constantin Entertainment stand, reichte von Tipps gegen Schnarchen über Umstyling bis hin zu einem Witze-Duell. Ob "Kunze und Steves" tatsächlich in Serie gehen wird, ist freilich noch nicht entschieden, immerhin befinden sich bei RTL derzeit mehr als 20 Daytime-Piloten in der Produktion. Die Entscheidung dürfte nicht zuletzt auch davon abhängen, wie die Sendung in der Marktforschung abschneiden wird.

Seit einigen Tagen versucht es RTL am Nachmittag ohnehin erst mal mit einer Weiterentwicklung des Scripted-Reality-Genres. Unter dem Titel "Meine Geschichte - Mein Leben" zeigt der Sender um 14:00 Uhr ein neues Format, das in der ersten Sendewoche zwischenzeitlich mehr als 14 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Am Freitag lief es mit nur 8,2 Prozent dagegen enttäuschend. Anhand der ersten Tage lässt sich also noch nicht so recht ablesen, wie die dauerhaften Erfolgschancen stehen.

