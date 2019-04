Lukes Schul-Show und Faisal Kawusi kehren zurück

© Sat.1/Willi Weber

Nach Ostern kehrt bei Sat.1 am Freitagabend "Luke! Die Schule und ich" mit der dritten Staffel ins Programm zurück. Wie im letzten Jahr hat er auch diesmal wieder die "Faisal Kawusi Show" im Schlepptau.



05.04.2019 - 10:38 Uhr von Uwe Mantel 05.04.2019 - 10:38 Uhr

Derzeit wird am Freitagabend bei Sat.1 noch Fangen gespielt, auch nach Ostern bleibt der Sendeplatz weiter fest in der Hand von Luke Mockridge. Am 26. April startet die neue Staffel von "Luke! Die Schule und ich". In der Sendung treten Promis gegen Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen in Aufgaben verschiedener Fachgebiete an. In den vergangnen beiden Jahren war das Format für Sat.1 ein schöner Erfolg, 2018 reichte es im Schnitt für 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Schlepptau kehrt auch "Die Faisal Kawusi Show" ins Sat.1-Programm zurück. Sie läuft wie im vergangenen Jahr direkt im Anschluss an "Luke! Die Schule und ich" gegen 22:30 Uhr. Mit im Schnitt 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen konnte Kawusi 2018 zwar nicht ganz mit dem Vorlauf mithalten, feierte aber trotzdem einen soliden Einstand.

