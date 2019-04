Vox holt überarbeitetes "Grill den Henssler" im Mai zurück

© Vox

Nach seinem kurzen Ausflug zu ProSieben ist Steffen Henssler bekanntlich bald wieder bei Vox zu sehen. Nun hat der Sender angekündigt, dass das neue "Grill den Henssler" im Mai erstmals zu sehen sein wird. Die Zuschauer müssen sich auf Veränderungen einstellen.



05.04.2019 - 15:03 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 15:03 Uhr

Vox hat das Geheimnis gelüftet, wann die neuen Folgen von "Grill den Henssler" zu sehen sein werden. Das Format lief im Sommer 2017 zum letzten Mal, weil Henssler danach zu ProSieben wechselte. Der Versuch, den Erfolg anschließend mit "Grill den Profi" zu wiederholen, hat nicht wirklich funktioniert. Weil aber auch Henssler bei ProSieben kein Quotenglück hatte, folgte Ende 2018 die Trennung und der TV-Koch kehrte zu Vox zurück. Das neue "Grill den Henssler" gibt es ab Anfang Mai wieder zu sehen.

Am 5. Mai zeigt Vox die erste Ausgabe des Formats, das sich vor allem personell gewandelt hat. Moderiert wird die Show nämlich nicht mehr von Ruth Moschner, sondern von Annie Hoffmann ("Ponyhof"). Und auch in der Jury kommt es bekanntlich zu Veränderungen. Neben Reiner Calmund werden auch der frühere RTL-"Restauranttester" Christian Rach und Komikerin Mirja Boes die Gerichte von Henssler und den Kandidaten bewerten. Vier Ausgaben von "Grill den Henssler" wird Vox im Mai auf dem angestammten Sendeplatz am Sonntagabend zeigen. Produziert wird das Format von ITV Studios Germany.

Inhaltlich hat sich bei "Grill den Henssler" nichts verändert: Während sich Henssler alleine durch Improgang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert kochen muss, bekommen seine Promi-Gegner in jeder Folge Unterstützung. Mit dabei sind Juan Amador, Stefan Marquard, Christian Lohse und Sascha Stemberg. Als Kandidat ist erstmals Guido Maria Kretschmer dabei. Aber auch Detlef Steves kocht wieder mit - er war schon sieben Mal Gegner von Henssler in der Sendung. Darüber hinaus kochen prominente Hobbyköche wie Mario Barth und Thomas Hermanns sowie Laura Wontorra und ChrisTine Urspruch mit Henssler um die Wette.

