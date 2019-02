"Grill den Henssler": Moschner ist raus, Rach neu dabei

© TVNOW / Stefan Gregorowius

Wenn "Grill den Henssler" im Frühjahr ins Vox-Programm zurückkehrt, dann müssen sich die Zuschauer auf einige personelle Veränderungen einstellen. So ist Ex-RTL-"Restauranttester" Christian Rach neu in der Jury. Zudem gibt's eine neue Moderatorin.



20.02.2019 - 16:23 Uhr von Alexander Krei 20.02.2019 - 16:23 Uhr

Nach seinem kurzen ProSieben-Intermezzo wird Steffen Henssler bekanntlich zu Vox zurückkehren, um in neuen Folgen von "Grill den Henssler" gegen prominente Hobbyköche anzutreten. Geplant ist das Show-Comeback für das Frühjahr - und bei dieser Gelegenheit wird es vor der Kamera gleich mehrere Veränderungen geben, wie der Kölner Sender jetzt bestätigte: In der dreiköpfigen Jury bleibt einzig Reiner Calmund an Bord.





An seiner Seite bewerten künftig Komikerin Mirja Boes und der frühere RTL-"Restauranttester" Christian Rach die Gerichte. Nach seiner wenig erfolgreichen Rückkehr zu RTL war es um Rach zuletzt ruhig geworden, seit Jahresbeginn ist er beim Kleinstsender health tv in einer täglichen Kochshow zu sehen (DWDL.de berichtete). Vox ermöglicht ihm jetzt wieder den Weg zurück auf die große Bühne. Auch Mirja Boes bringt Erfahrung im kulinarischen Bereich mit, denn die 47-Jährige betreibt seit mehr als sieben Jahren gemeinsam mit zwei Freunden ein Restaurant in Essen.

Die Zuschauer müssen sich darüber hinaus auf eine weitere personelle Neuerung einstellen, denn auch die langjährige Moderatorin Ruth Moschner ist fortan nicht mehr mit dabei. Stattdessen setzt Vox künftig auf Annie Hoffmann, die für den Sender bereits die Koch-Competition "Knife Fight Club" präsentierte und sich an der Seite von Jeannine Michaelsen in der TNT-Comedy-Show "Ponyhof" einen Namen machte.

Einen genauen Termin für die Rückkehr von "Grill den Henssler" nannte Vox bislang nicht. Aktuell strahlt der Sender am Sonntagabend aber ohnehin noch die neuen Folgen von "Kitchen Impossible" aus. Danach wird sich zeigen müssen, ob Steffen Henssler an die Erfolge anknüpfen kann, die er bereits zwischen 2013 und 2017 mit seiner Show feierte.

