ARD engagiert Peter Lerchbaumer als "Rentnercop"

Die ARD hat 16 neue Folgen seiner Vorabendserie "Rentnercops" bestellt, dabei kommt es zu einem Wechsel im Cast. Peter Lerchbaumer ist neu dabei und ermittelt an der Seite von Tilo Prückner, Wolfgang Winkler geht nun wirklich in den Ruhestand.



05.04.2019 - 15:37 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 15:37 Uhr

Die dritte Staffel der ARD-"Rentnercops" ist die bislang beste in der Geschichte des Formats gewesen. Im Schnitt sahen mehr als zwei Millionen Menschen zu, der durchschnittliche Marktanteil betrug 9,2 Prozent. Das Staffelfinale erreichte mit mehr als zweieinhalb Millionen Zuschauern sogar einen neuesten Allzeit-Bestwert. Es ist also keine Überraschung, dass Das Erste an seiner Vorabendserie festhält. 16 neue Folgen entstehen noch bis Oktober dieses Jahres, zu sehen gibt es Staffel vier dann voraussichtlich ab Januar 2020.

Fans der Serie müssen sich allerdings auf Veränderungen einstellen, das Duo Tilo Prückner und Wolfgang Winkler steht nämlich nicht mehr gemeinsam vor der Kamera. Winkler, der in den 40 bislang gezeigten Folgen den Kriminalhauptkommissar Günter Hoffmann verkörperte, steigt aus der Serie aus. Laut der ARD will der 76-Jährige "nun wirklich seinen Ruhestand genießen".

Doch für Ersatz ist bereits gesorgt: Neben Prückner aka Kriminalhauptkommissar Edwin Bremer wird Peter Lerchbaumer bei den "Rentnercops" ermitteln. Lerchbaumer spielt allerdings keine neue Figur, er übernimmt den Charakter Günter Hoffmann. Produziert wird die Serie von Bavaria Fiction, die Bücher für die neuen Folgen stammen von Sonja Schönemann (Headautorin), Andreas Schmitz, Julia Thürnagel, Lars Albaum und Peter Güde. Regie führen Dennis Satin, Claudia Jüptner-Jonsdorf, Janis Rattenni, Thomas Durchschlag und Patrick Winczewski.

Die beiden alternden Polizisten bekommen in den neuen Folgen wieder viel zu tun. So wird in einem Fahrradschuppen die Leiche eines Mannes gefunden, der durch einen extrem starken Stromschlag ums Leben kam. Außerdem gibt es mysteriöse Todesfälle im Altersheim sowie einen vergifteten Besitzer einer Doppelgänger-Agentur.

