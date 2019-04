RTL II veranstaltet zu Ostern nächsten "X-Factor"-Marathon

© RTL II

Im November hat eine Marathon-Programmierung von "X-Factor: Das Unfassbare" RTL II richtig gute Quoten beschert - das will man nun wiederholen. Zu Ostern übernimmt Jonathan Frakes weite Teile des Sonntags bei RTL II.



05.04.2019 - 15:59 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 15:59 Uhr

Als RTL II im vergangenen November einen Tag lang etliche "X-Factor"-Ausgaben gezeigt hat, lag der Tagesmarktanteil bei 7,7 Prozent. Die alten Folgen brachten es damals in der Spitze auf bis zu 13,8 Prozent. Nun will der Sender diesen Erfolg wiederholen: Am 21. April, das ist Ostersonntag, befüllt man erneut weite Teile des Programms mit dem Format. Zwischen 9:30 und 20:15 Uhr zeigt RTL II "X-Factor: Das Unfassbare" mit Jonathan Frakes. In der Primetime übernimmt schließlich der Film "Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott".

RTL II setzt darüber hinaus am gesamten Oster-Wochenende auf Marathon-Programmierungen. An Karfreitag etwa zeigt man von früh morgens bis zum Vorabend alte Folgen der Dokusoap "Die Reimanns". Samstags gibt es dann vier Ausgaben von "Die Schnäppchenhäuser Spezial" zu sehen und am Montag setzt man voll auf "Die Geissens", vor denen es bis zum Beginn der Primetime um 20:15 Uhr kein Entkommen gibt.

