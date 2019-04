NBCUniversal wandert wohl unter das Dach von Sky

© Sky/NBCUniversal

Nach der Übernahme von Sky durch Comcast beginnt nun die Re-Organisation im neuen Konzern. NBCUniversal wandert in Deutschland wohl unter das Dach von Sky, an anderer Stelle könnte Sky dagegen seine Eigenständigkeit verlieren.



05.04.2019 - 18:11 Uhr von Timo Niemeier 05.04.2019 - 18:11 Uhr

"Ich habe NBCUniversal in den vergangenen Jahren als Konzern kennengelernt, der auf profitable und vitale Geschäfte setzt. Daher sehe ich aktuell keine überzeugenden Argumente, an unserem Businessmodell, das auf der größtmöglichen Verbreitung basiert, etwas zu ändern." Das hat Katharina Behrends, Deutschland-Chefin von NBCUniversal (NBCU), erst am Donnerstag im DWDL.de-Interview gesagt. Einen Tag später ist klar: Auch in Deutschland wird die Übernahme von Sky durch Comcast, Eigentümer auch von NBCU ist, zu Veränderungen führen.

Wie der US-Branchendienst "Variety" berichtet, wird NBCU hierzulande unter das Dach von Sky wandern. Die Kollegen beziehen sich in ihrer Berichterstattung auf eine E-Mail, die Sky-Chef Jeremy Darroch am Freitag an die Mitarbeiter verschickt haben soll. Zum Geschäft in Deutschland sagt er demnach: "Wir planen, Wege zu finden, wie beide Unternehmen enger zusammenarbeiten können." Das schließe auch einen möglichen gemeinsamen Standort von Sky und NBCU in Unterföhring ein.

Kommt es tatsächlich so, würde das eine ganze Reihe von Fragen mit sich ziehen. Etwa: Inwieweit werden bei der Zusammenführung der Standorte Doppelstrukturen abgebaut? Und inwieweit bleibt NBCU wirklich eigenständig? Auch in Großbritannien wird es wohl zu Veränderungen kommen. Laut der Mail von Darroch sollen NBCU und Sky auch hier künftig von einem Standort aus arbeiten. Es ist davon auszugehen, dass Sky auch in Großbritannien die Muttergesellschaft von NBCU werden wird - zumindest, wenn es um das Sendergeschäft geht.

An anderer Stelle muss Sky aber vermutlich Kompetenzen abgeben. So berichtet "Variety", dass das globale Vertriebsgeschäft künftig von NBCU übernommen werden soll. Sky Vision würde damit vor dem Aus stehen, das Unternehmen ist deutlich kleiner als der entsprechende Bereich von NBCU. Die Mitarbeiter von Sky Vision würden sich bereits auf Entlassungen einstellen, schreibt "Variety". Das Unternehmen ist zudem an einigen Produktionsfirmen in Großbritannien und den USA beteiligt. Man sei sich bewusst, so Darroch in seiner Mail, dass die Veränderungen Auswirkungen auf einige Kollegen von Sky und NBCU haben werden. Man wolle sie dabei unterstützen, so der Sky-CEO.

